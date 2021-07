Twintig kinderen van draagmoeders: ’Ik hoop dat haar eicelvoorraad snel op is’

Surrealistisch

„Het is een surrealistisch beeld van de Russische Christina Öztürk. De nog jonge vrouw zit op een leren bankje met zes baby’s van nagenoeg dezelfde leeftijd om zich heen; allemaal háár kinderen. Even verderop op haar Instagram-tijdlijn zien we een foto van Christina en haar man samen, tussen twintig (!) gevulde wip- en kinderstoeltjes – het oudste kind hooguit anderhalf jaar oud. Christina heeft al deze kinderen laten baren door andere vrouwen. Zelf beviel ze toen ze 17 was van haar eerste dochter.

Compleet geschift

In haar biografie schrijft ze dat ze 105 kinderen niet uitsluit, een getal dat ze later relativeert als ’willekeurig gekozen’. Ik zou het compleet geschift willen noemen. Het is van een stuitend egoïsme, gedreven door extreme rijkdom. Niet weten wat je met je geld aan moet: het is veel multimiljonairs niet vreemd. Zo zagen we vorige week al een vader zijn 18-jarige zoon een ruimtereisje cadeau doen. De spreekwoordelijke ’sky’ was zelfs daar niet the limit en het stuit me een beetje tegen de borst.

Grenzeloos

Wat Christina en haar man (hoteleigenaar en veroordeeld moordenaar – het wordt gekker en gekker) doen is wel next level. Andere vrouwen vrijwel grenzeloos je eitjes à 8.000 euro per stuk laten uitbroeden om maar zoveel mogelijk nageslacht te creëren is voor niemand goed, maar vooral voor deze kinderen niet. Ze worden opgevoed door nanny’s, waar het stel er een batterij van heeft rondlopen. Hoe kun je in godsnaam 21 kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd van qualitytime en genoeg liefde (dit laatste niet te verwarren met geld!) voorzien? Heel simpel: niet.

Diep triest

Kon je dit soort uitwassen maar verbieden. Zeker, de wereld wordt alleen maar kleurrijker van geflipte paradijsvogels, maar laten we niet uit het oog verliezen dat in dit geval wel 21 kinderen in de gekte van een volwassene worden meegetrokken. En wat te denken van de draagmoeders die hier waarschijnlijk alleen voor het geld aan hebben meegewerkt? Het trekt bekijks op social media, absoluut. Maar onder de streep is het feitelijk diep triest.

Afleiding

Christina verbiedt de nanny’s haar kinderen in de armen te nemen als ze beginnen te huilen. Daar huilt mijn hart dan weer een beetje van. Baby’s huilen namelijk niet zomaar, dat heeft een reden. Dat hoor je niet op te lossen met wat afleiding. Voedsel laat Christina volledig vers bereiden en op de gram nauwkeurig afmeten. De nanny’s moeten foto’s maken van iedere vieze slabber, zodat de moeder kan bepalen of het eten de juiste kleur of de juiste consistentie heeft. Je zal voor zo’n vrouw werken.

Maakbaarheid

Ik zeg het nooit, want ik gun iedere vrouw het moederschap, maar het is te hopen dat de eicel-voorraad van deze vrouw heel snel op is - hoewel ik er geen seconde aan twijfel dat ze haar kinderen dan wel op een andere manier koopt. Treurig. Abnormaal. Maar gelukkig wel een absolute uitzondering. De maakbaarheid van het leven tot in het extreme getrokken. Dit zou écht verboden moeten worden.”