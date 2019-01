Simone’s man is grotduiker: Thaise reddingsactie was doodeng

„Ik ontmoette Ben tien jaar geleden in Kuala Lumpur, Maleisië, waar ik voor mijn werk verbleef. Er gebeurde toen nog niets; hij had destijds een relatie. Maanden later ging dat uit en vroeg hij mij mee uit. Hij woonde toen in Thailand, dus vloog ik daar naartoe voor een lang weekendje. Het was meteen raak.

EIGEN DUIKSCHOOL

Daarna spraken we weekendjes af, tot mijn werk in Kuala Lumpur klaar was en ik terug zou moeten naar Nederland. Maar ik wilde niet; ik had net de liefde van mijn leven ontmoet! Ik gaf hem dus twee opties: ik kon terug naar Amsterdam, óf ik zou in Thailand bij hem intrekken. We deden het laatste.

Ik duik zelf ook. We hebben in Thailand een eigen duikschool met de focus op technisch duiken geopend: Blue Label Diving. Ik doe daar vooral het administratieve gedeelte, Ben geeft les in o.a. grotduiken en diepduiken. Daarin is hij gespecialiseerd, hij wordt daarvoor ook regelmatig ingehuurd. In 2006 dook hij 239 meter diep, destijds een wereldrecord. Inmiddels is dat record alweer verbroken, maar het zegt wel iets over zijn kwaliteiten. Ook geeft hij les in bergbeklimmen.

HULP

Hij kent heel veel mensen in Thailand. Dus toen die jongens vastzaten werd Ben gebeld door een oud-cursist die lesgaf aan de Amerikaanse speciale eenheid Navy SEALs die probeerde de jongens te redden. Hij wist wat Ben kon en vroeg hem te komen helpen bij de reddingsactie. En dat deed hij, ook al had hij nog nooit eerder zoiets gedaan.

Ik ging niet mee maar we belden vrijwel iedere dag. Maar waar hij tijdens zijn werk eigenlijk nog nooit bang is geweest, hoorde ik per dag zijn angst toenemen. Hij zei mij op een van die dagen ook eerlijk dat het eigenlijk echt te gevaarlijk was. Ik hoorde de paniek in zijn stem.

TOTALE PANIEK

’Kom terug naar huis!’ zei ik, maar dat zou hij nooit kunnen. Hij zag daar die ouders in totale paniek omdat ze een reële angst hadden hun kind kwijt te raken. En bovendien begeleidde hij de mensen van Navy SEALs. „Als ik die duik niet doe, gaan er twee of drie dood”, voorspelde hij. „Ze zijn te onervaren.”

Het was ook niet zomaar een duik: Ben moest ook zijn bergbeklimskills gebruiken tijdens die helse reddingsactie. Tijdens het hele proces heeft hij een headcam gedragen, maar die beelden heb ik pas veel later kunnen bekijken. Als ik die gezien had tijdens de reddingsactie had ik het écht niet getrokken.

VRIJWILLIG

Uiteindelijk kon hij de actie niet afmaken want hij moest naar een andere belangrijke klus. Maar toen die mensen zagen hoe erg hij zat met de onopgeloste reddingsactie stuurden zij hem terug naar Thailand. Echter mocht hij niet meer in het reddingsgebied komen.

Waarom, dat weten we nog steeds niet. Het heeft hem enorm geraakt dat hij het niet kon afmaken. Ja, het was allemaal vrijwillig. Waarom hij het deed? Hij woont hier al twintig jaar. Dit was zijn manier om iets terug te doen voor de bevolking.

TALIBAN-GEBIED

Ook tijdens zijn ’normale’ werk krijgt hij dikwijls te maken met vreselijk gevaarlijke situaties. Zo was hij tijdens de feestdagen in de bergen van Pakistan, in Taliban-gebied. In de Indusvallei moest hij op grote diepte een van de grootste stuwdammen ter wereld inspecteren.

Tuurlijk zit ik dan in spanning; we hebben vrienden verloren door extreem gevaarlijke duiken. Er zit een veel groter risico aan vast dan wanneer iemand op kantoor werkt. Maar aan de andere kant: die mensen die op kantoor werken worden weer laks als ze een ritje naar huis maken.

WOEST

Ben heeft een regel van drie: als er drie dingen fout gaan op een dag, zoals sleutels niet kunnen vinden of een lekke band, dan gaat hij niet duiken. Hij is heel strikt. Het is even afkloppen, maar er is gelukkig ook nog nooit een ongeluk gebeurd onder zijn supervisie. Maar hij is in zijn jongere jaren wél zijn beste vriend verloren bij gezamenlijk diepzeeduiken in Egypte. Daardoor is hij een stuk minder roekeloos geworden.

Die reddingsactie in Thailand is de enige keer dat ik heel bang ben geweest. Dat kwam omdat hij zelf aangaf dat hij het eng vond. Eén keer ben ik woest geworden: hij zou toen een 120 meter duik doen en vertelde mij achteraf dat hij op 180 meter diepte was geweest. Ik was niet boos dat hij zo diep had gedoken, dat doet hij wel vaker, maar als er iets met hem gebeurd zou zijn was ik op 120 meter diepte gaan zoeken. Toen hebben we wel even een goed gesprek gehad.

SCHEIDEN

Ik vind dat ik na al die jaren ook wel wat eisen mag stellen. Als hij nu zou zeggen dat hij dieper dan 200 meter wil duiken, dan zeg ik ”No way”. Alhoewel: ik zou er niet om scheiden, maar ik zou het echt heel eng vinden.

Verder vind ik het werk wat hij doet totaal niet erg, omdat ik zie hoeveel liefde hij voor het duiken heeft. Ja, hij is veel weg, maar het brengt ook geld binnen en we hebben veel contact tijdens de reizen die hij maakt. En het belangrijkste: hij zou doodongelukkig worden als hij alleen maar zou lesgeven.

STROT

Als ik alles bij elkaar optel is Ben zo’n veertig keer per jaar weg. Ik probeer zoveel mogelijk mee te gaan, maar soms komt het duiken me de strot uit. We zijn nu bezig om de duikschool te kunnen laten runnen door anderen, waardoor we wat meer tijd voor elkaar krijgen.

Ik duik zelf heel weinig, misschien maar twee keer per jaar. Als iemand morgen zou zeggen dat ik het nooit meer zou mogen doen, zou het voor mij niet het einde van de wereld betekenen, voor Ben wel. Daarom zou ik hem ook nooit vragen om te stoppen: duiken is zijn lust en zijn leven.”