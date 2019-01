’Een gigolo is de oplossing voor veel van mijn vriendinnen’

Vrouwen spelen overal een belangrijke rol. In de politiek, op tv, in de sport, in de rechtszaal... Je kunt niet anders dan constateren dat de emancipatie definitief heeft toegeslagen. En ik word daar ongelooflijk trots van.

GIGOLO

Maar nu las ik hier van de week in de rubriek Opgebiecht een mooi verhaal van een vrouw die regelmatig een gigolo bestelt. Op zich ook een voorbeeld van emancipatie. Ze had twee relaties achter de rug en was er even klaar mee. En, zoals ze schrijft, omdat ze 'wel haar behoeftes heeft', besloot ze na teleurstellende ervaringen met datingsites een gigolo te bellen.

Hij bleek heel goed in bed, ze voelde zich na jaren weer vrouw en na afloop kon ze fijn afrekenen en kreeg geen gezeur over een gebroken hart. Op zich niet nieuw; ik herinner me ook zo’n verhaal van Heleen van Royen.

BETAALDE SEKS

Voor een hoop problemen is betaalde seks de oplossing. Ook bij mannen trouwens. Wat mij betreft zouden al die testosteronbommen uit het Midden-Oosten en Afrika met korting naar de betaalde dames mogen; het zou heel wat aanrandingsgedoe voorkomen.

Maar wat is nu mijn punt? Waarom doet zo'n vrouw anoniem haar verhaal? Ik weet wel, ook mannen zijn er niet trots op als ze op deze manier aan hun gerief komen, maar we moeten dit soort zaken echt uit de taboesfeer halen.

VRIENDINNEN

Na het lezen dacht ik meteen: 'Dit is de oplossing voor heel wat van mijn vriendinnen, van wie sommigen al jaren zonder seks leven en geen idee hebben hoe ze dat kunnen veranderen!'

Maar waar vind je zo’n gigolo eigenlijk? Onder het artikel stonden geen adres, telefoonnummer en/of site waar je zou kunnen informeren (maar wel een link naar dit verhaal, red.).

KALE MANNEN

Dus ik googelen. En wat krijg ik? Foto’s van kale mannen met tattoos, wat mij betreft dé manier om volledig af te knappen en nooit meer seks te willen. Ik zou best eens een lijstje willen zien met telefoonnummers en adressen van betrouwbare sites.

De vrouw in het verhaal denkt dat als ze haar avonturen opbiecht, haar vriendinnen geschokt zijn. Vreemd. Als ze een stiekeme relatie met een getrouwde man zou opbiechten, zouden ze het spannend vinden. Wat een dubbele moraal!