Voor alcohol in beautyproducten geldt hetzelfde: Gebruik het met mate!

We zijn halverwege januari en ik kom er steeds meer tegen: mensen die aan het ontwijnen zijn en dus een maand lang geen alcohol proberen te drinken. Omdat het beter is voor je gezondheid. Want dat was ook de reden waarom het Voedingscentrum alcohol drie jaar geleden rigoureus uit de Schijf van Vijf schrapte. Alcoholische dranken passen nou eenmaal niet in een gezond voedingspatroon.

SNELLE VEROUDERING

De geheelonthouders die het momenteel zelf aan den lijve ondervinden voelen zich stuk voor stuk energieker, fitter, zelfs al een beetje slanker en zeggen dat hun huid er beter van uit gaan zien.

Dus begin ik te denken dat ik toch ook moet stoppen. Of op zijn minst minderen. Alcohol droogt namelijk uit, waardoor de huid sneller kan verouderen en er rimpels kunnen ontstaan.

'FOUTE' SOORT

Het berooft het lichaam van vitamine A, die essentieel is voor de celvernieuwing. Teveel alcohol kan zorgen voor een grijze, grauwe gloed. Om uitdroging te voorkomen is het daarom raadzaam om bij elk glas wijn of bier ook een glas water te drinken.

In de cosmeticabranche doen ook steeds meer specialisten mee aan de trend van geheelonthouding door niet langer te werken met producten die alcohol bevatten. En dan met name alcohol van het ‘foute’ soort.

ETIKET

Op het etiket wordt deze alcohol aangegeven als denatured alcohol, SD alcohol, ethanol, ethylalcohol, methanol, benzyl alcohol en isopropyl alcohol. Deze alcoholvarianten zitten niet zomaar in veelgebruikte reinigings- en verzorgingsproducten.

Ze doden namelijk bacteriën, verdunnen of verdikken het product, ontvetten, voorkomen schuimvorming of zorgen ervoor dat een product langer houdbaar is. Als er ethanol aan een formule is toegevoegd hoeven er namelijk minder conserveringsmiddelen bij. Want die willen we liever ook niet.

IRRITATIES

Alcohol in een reinigingsproduct of een after shave zorgt er dan wel voor dat de poriën gereinigd worden en geeft vaak een verkoelend en fris gevoel, het kan de huid ook uitdrogen en voor schade zorgen. Het kan de natuurlijke vetten van de huid oplossen, waardoor de natuurlijke beschermlaag aangetast wordt.

En laten we deze beschermlaag nou juist nodig hebben om vocht in de huid vast te kunnen houden. Bovendien kunnen ongewenste stoffen van buitenaf door beschadiging van de beschermlaag dieper in de huid terecht komen, wat weer kan lijden tot irritaties.

COUPEROSE

Een huid die last heeft van couperose kan bijvoorbeeld beter niet in aanraking komen met alcohol. Roodheid kan namelijk niet alleen verergeren door het nuttigen van alcoholische dranken, het kan ook ontstaan door alcohol en parfum in verzorgingsproducten. Probeer bij couperose dus elke vorm van alcohol te vermijden.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Er is namelijk ook een 'goede' soort alcohol: lauryl alcohol, behenyl alcohol, cetyl alcohol, cetearyl alcohol en myristyl alcohol zijn vettig en zorgen dat de huid geen vocht verliest.

DROGE HUID

Deze vettige alcoholsoorten, zoals plantaardige glycerine en kokosvet, worden uit planten en kokosnoten gehaald en zijn zelfs geschikt voor de droge huid, vooropgesteld dat er maar een kleine hoeveelheid in het product voorkomt.

Vermijd alle producten waarin alcohol een hoofdbestanddeel is, dus ook de vriendelijke alcoholsoorten. Volgens onderzoek mag er maximaal 5% aan 'goede' alcohol in een verzorgingsproduct zitten. Voor alcohol in beautyproducten geldt dus eigenlijk hetzelfde als voor de borrel: gebruik het met mate!

Dus nog even op een rijtje:

Goede alcohol:

Lauryl alcohol

Behenyl alcohol

Cetyl alcohol

Ceteary alcohol

Myristyl alcohol

Slechte (denatured) alcohol:

SD alcohol

Ethanol

Ethylalcohol

Benzyl alcohol

Propyl

Isopropyl alcohol