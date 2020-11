Deel 18: ’Voor mij geen getrouwde man meer’

Eva is samen met een onbekende, externe collega op een project gezet. In de eerste paar minuten dat de twee elkaar spreken, laat hij vallen dat hij getrouwd is en vier kinderen heeft. Aan alles merkt Eva dat dit hem in niets zou beletten om zo nu en dan eens ’aan zichzelf’ te denken. En laat ze daar momenteel nou geen enkel bezwaar tegen hebben…