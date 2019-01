Docent Merel reageert op boze mail van een moeder

Beste moeder van Nicky,

Wat fijn dat je zo meedenkt met het wel een wee van Nicky in de klas. Je mailt me vaak over hoe het gaat met Nicky en je houdt me van alles op de hoogte. Het is ook best spannend, zo’n brugklas, zeker als het je oudste is, dan maak je als ouder natuurlijk ook alles voor het eerst mee. Het spijt me dat ik niet altijd in de gelegenheid ben om terug te mailen, maar dat had je vast al in de gaten. Ik geef les aan 130 leerlingen waar ik mijn tijd eerlijk over moet en wil verdelen.

Spiekbriefje

Vorige week had Nicky een toets voor mijn vak, Engels. Ze vond het heel spannend, dat zei ze nog, omdat Engels niet echt haar sterkste vak is. Ze moet er hard voor werken en ze staat een 6. Voldoende, hartstikke goed, maar het is natuurlijk wel een risico-cijfer, want als ze een slecht cijfer haalt dan komt ze een onvoldoende te staan.

Het moment was daar en Nicky ging, net als haar klasgenoten, aan de slag. Ik loop regelmatig een rondje door de klas om te kijken hoe het gaat. Toen ik bij Nicky aankwam, zag ik dat ze een spiekbriefje op de stoel naast haar had gelegd. Ze was heel ingespannen bezig en hoorde of zag me niet. Ik heb stilletjes het spiekbriefje gepakt, gezegd dat ze het toetsblad moest inleveren en dat ze een 1 kreeg omdat ze spiekte.

Kno-arts

Aan het begin van het schooljaar hebben we alle regels voor wat betreft het toetsen besproken, ook de consequenties van spieken. Dus de leerlingen weten dat ze een 1 krijgen als ze spieken. Toen ik de toets pakte vertelde Nicky dat ze het ging zeggen tegen jou, haar moeder, en dat ik nog wel van haar zou horen. Sowieso vond ik dit best brutaal, maar ik antwoordde: 'Ik wacht wel af.'

Nog dezelfde middag zat er een boze mail van jou in mijn mailbox. Er stond in dat je niet in straffen gelooft, dat het niet eerlijk is dat kinderen met cijfers worden beoordeeld en dat ik haar niet had moeten straffen maar het gesprek aan had moeten gaan. Ik ben blij dat je zo goed weet hoe ik mijn vak moet uitoefenen waarvoor ik gestudeerd heb (jij bent KNO-arts, geloof ik, daar weet ik echt niets van), en hoe ik met mijn leerlingen moet omgaan.

Straf

Toen jullie met Nicky voor deze school kozen was je hopelijk op de hoogte van het feit dat we toetsen becijferen en dat op spieken straf staat. Je kunt alles anders nog even teruglezen op de website van onze school.

Daarnaast lijkt het me niet nodig om te praten over cijfers met Nicky, omdat hier gewoon geen woorden voor nodig zijn. Ze overtreedt de regels, en daaraan zijn consequenties verbonden. Dat lijkt me een les genoeg voor haar. En ik hoop dat je het daarmee eens bent.

Hartelijke groet,

Merel Dijkstra

Mentor en docent Engels van 1B