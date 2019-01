Ambrien (16) strijdt tegen straatintimidatie

Met haar initiatief is Ambrien de stem van veel Amsterdamse meisjes en vrouwen die te maken hebben (gehad) met intimidatie op straat. "Het Instagram-account catcallsofnyc inspireerde mij om er ook een in Amsterdam te beginnen: catcallsofams.

VIES EN ONGEMAKKELIJK

Domme blonde stoephoer en Ik wil je kut likken zijn een paar uitspraken die ze hier heeft gedeeld. Die hoort ze niet alleen zelf. "Op het account roep ik vrouwen op om de intimiderende uitspraken die zij naar hun hoofd geslingerd krijgen met mij te delen. Dan ga ik naar die plek en krijt ik de uitspraak daar op de stoep. Ik maak er ook een foto van om het verhaal erachter op Instagram te delen."

Er staan ook foto’s van opmerkingen tussen die Ambrien zelf kreeg. "Vorig jaar zomer, rond een uur of twaalf 's middags, zwalkte er een dronken man naar me toe. Hij keek me recht in mijn ogen en zei met dubbele tong: "Hey meisje, laat je kutje zien." Ik ben als een gek weggefietst, want ik werd er heel bang van. Ik voelde me vies en ongemakkelijk. Alsof hij door me heen kon kijken. Later ben ik teruggegaan om die call daar op de stoep te krijten."

AANDACHTSHOER

Maar niet alleen vrouwen sturen haar berichten: "Ik krijg ook berichten van mannen die niet snappen waar ik mee bezig ben. Ik word heel blij als ze er dan naar vragen. Ik heb pas één negatieve reactie, van een man. Hij schreef dat ik "een kanker aandachtshoer" was. Een catcall via mijn catcall-account dus!"

Nu haar account bekender wordt, krijgt ze ongeveer van tien vrouwen per dag met een catcall. "Ik heb in de notitie-app op mijn telefoon een hele lijst met verhalen, die ik allemaal nog moet plaatsen. Mijn hart smelt als ze mij bedanken voor het delen van hun verhaal. Al heb ik natuurlijk liever dat er uiteindelijk geen berichten meer komen.

ANDERE STEDEN

Momenteel heb ik veel deadlines voor school, maar ik hoop dat ik in februari weer fanatiek aan de slag kan met het krijten van alle opmerkingen die ik heb binnen gekregen. Het liefste begin ik een landelijk Instagram-account, maar het is onmogelijk om zelf het hele land door te reizen. Daarom hoop ik dat er ook in andere steden meisjes en vrouwen opstaan. Net als in New York en Amsterdam. Dan kunnen we samen bijdragen aan het terugdringen van straatintimidatie."