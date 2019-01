Alles wat je moet weten over de zelftest voor baarmoederhalskanker

HOE KOM IK ERAAN?

Elke vrouw tussen de dertig en zestig jaar oud krijgt automatisch elke vijf jaar een uitnodiging voor een uitstrijkje bij de huisarts.

Vrouwen die hier niet op reageren, krijgen vier maanden later een herinnering. In deze herinnering staat dat je een zelfafname-set kunt aanvragen, als je erg opziet tegen het laten maken van een uitstrijkje.

HOE WERKT DE TEST?

Met een kwastje neem je zelf wat slijm af uit de vagina. Je hoeft dus niet met het kwastje bij de baarmoedermond te komen. Op de site van het RIVM staat ook een filmpje, waarin je ziet hoe je de zelfafname-set gebruikt.

Daarna stuur je de set terug naar het laboratorium. Binnen drie weken krijg je een brief met de uitslag.

JE TEST ALLEEN OP HPV

Belangrijk om je te realiseren, is dat de zelftest alleen ziet of je het humaan papillomavirus (HPV) hebt. De test zegt dus niet of je baarmoederhalskanker hebt.

HPV is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Er bestaan wel honderd typen HPV. Van die typen kunnen er ongeveer twaalf baarmoederhalskanker veroorzaken. Op deze twaalf word je getest.

HET RISICO VAN HPV

Bijna iedereen heeft wel een keer het HPV onder de leden. Het virus wordt doorgegeven bij seksueel contact en is erg besmettelijk. Zelfs condooms helpen soms niet.

Het is moeilijk om erachter te komen of je ooit besmet bent geraakt met het virus, want je merkt niet dat je HPV hebt. Meestal ruimt je lichaam het virus binnen twee jaar vanzelf op. Er zijn ook geen medicijnen tegen HPV.

Het HPV kan in de cellen van de baarmoederhals gaan zitten en deze cellen afwijkend maken. Soms ruimt het lichaam deze afwijkende cellen niet op en kan er na jaren baarmoederhalskanker ontstaan.

Dat is meestal pas vijftien jaar nadat een vrouw besmet raakte met HPV. Van alle vrouwen met HPV krijgt uiteindelijk minder dan één vrouw baarmoederhalskanker.

DE RESULTATEN LEZEN

Je krijgt de uitslag per brief. Er zijn drie verschillende resultaten mogelijk:

1. De test is HPV-negatief.

Als je geen HPV hebt, is de kans op baarmoederhalskanker heel klein. Afhankelijk van je leeftijd, word je na vijf of tien jaar opnieuw uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

2. De test is HPV-positief.

Dit is het geval bij acht op de honderd vrouwen die een zelftest doen.

Als je HPV hebt, is er een kleine kans dat er afwijkende cellen in de baarmoederhals zitten. De huisarts kan een uitstrijkje maken om die cellen op te sporen. Als er een voorstadium van baarmoederhalskanker wordt ontdekt, kun je snel behandeld worden.

3. De test is niet te beoordelen.

Soms is het afgenomen slijm niet goed te vinden of niet goed te beoordelen. Je krijgt dan automatisch een nieuwe set toegestuurd.

MEER VROUWEN TESTEN

40% van de vrouwen laat nog geen uitstrijkje doen. Omdat zij niet graag naar de dokter gaan, het vergeten of het risico niet zien. De vraag is: bereik je met deze zelftest de vrouwen die nu niet komen opdagen? Als een doktersbezoek er niet van komt, zal de test dan wel besteld worden?

Huisartsen zijn ook bang dat vrouwen die een slecht resultaat krijgen bij de zelftest, niet direct hulp zoeken. Huisartsen die HPV vinden bij een uitstrijkje, voelen zich verantwoordelijk. Nu is het aan de vrouwen zelf.