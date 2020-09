’Onbegrijpelijk dat mensen zich niet laten testen op eventuele erfelijke aandoeningen’

Mijn twee dochters en ik lijden aan het Syndroom van Ehlers-Danlos, een zeldzame bindweefselziekte. Omdat voor de meeste typen van deze aandoening nog geen bloedtesten zijn, heeft het jaren geduurd voor we erachter waren wat er aan de hand was. Ik had er heel wat voor over gehad om het eerder te weten, vooral voor mijn dochters die dan een hoop leed bespaard was gebleven.

Genetische aandoening

Desondanks ben ik blij dat zij niet, zoals ik, 36 jaar hebben moeten wachten voor ze wisten dat ze een genetische aandoening hebben, maar dat ze nog jong zijn en er dus hun hele leven rekening mee kunnen houden. Het is niet leuk dat dat moet, maar wel fijn dát zij dat kunnen. Omdat dat ervoor zorgt dat ze een gezonder, comfortabeler en veiliger leven zullen leiden. Dat ze er rekening mee kunnen houden als ze kinderen krijgen. Dat ze meer kennis hebben over hun lichaam. Kennis is tenslotte macht. En macht over je lichaam en gezondheid is, weet ik uit ervaring, een groot goed.

Het is niet leuk om te ontdekken dat er iets in je lichaam niet helemaal goed zit. Dat je een ’defect’ hebt en daardoor misschien meer risico’s loopt. Dat kan beangstigend zijn, voelen alsof je met een tikkende tijdbom onder je huid rondloopt. En wat niet weet, wat niet deert, toch? Maar dat is een misvatting.

Meten is weten

Het is inderdaad zo dat er veel aandoeningen en genetische afwijkingen zijn waarvan je helemaal geen last hoeft te hebben. Je kunt rondlopen met een kankergen of hartafwijking en nooit ziek worden. Dat kan. Maar als je wel klachten krijgt en je kent je lichaam, dan zul je eerder geneigd zijn om aan de bel te trekken. Je zult beter op de signalen van je lichaam letten, eerder door hebben dat er iets niet goed zit en dus ook eerder geholpen kunnen worden. Wat er weer voor zorgt dat de kans dat je minder ziek wordt, de kans dat je overleeft, vergroot. Meten is weten. En wat je weet kan het verschil maken tussen leven en dood.

Tijdens mijn eerste zwangerschap ontdekte ik dat ik drager ben van het gen voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Dit is een ernstige aandoening waarvan je al op jonge leeftijd heel ziek wordt en waaraan veel patiënten vroeg komen te overlijden. Ik heb dus meteen mijn hele familie ingelicht en iedereen aangespoord zich te laten testen, net als ik hen heb ingelicht na het horen van mijn EDS-diagnose.

Machteloos

Niet veel familieleden hebben zich laten onderzoeken. Een ver-van-hun-bed-show; ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Dat hoop ik dan maar, maar begrijpen doe ik het niet. Als chronische zieke persoon weet ik hoe ontzettend belangrijk het is om zoveel mogelijk te weten over je lijf. Ik ben 36 jaar ’gezond’ geweest, alleen maar omdat ik niet wist dat ik eigenlijk ziek was. Had ik dat wél geweten, had ik er rekening mee kunnen houden, had ik er alert op kunnen zijn, dan was ik nu misschien wel minder ziek geweest dan ik ben en nog zal worden. Omdat mijn kennis me die eerder genoemde macht had gegeven over mijn lichaam. Nu ben ik heel vaak machteloos. En dat doet misschien nog wel meer pijn dan die aandoening zelf.

Struisvogelpolitiek

Voorkomen is echt beter dan genezen. En er valt veel te voorkomen als je weet wat er, ook al is het diep verscholen, binnen in jou speelt. Het kan zomaar jouw leven redden. Of dat van je (klein)kind(eren). Een van mijn dochters is bijna overleden omdat wij toen nog niet wisten dat ik mijn gemankeerde genen aan haar had doorgegeven, en dus evenmin wisten waarop we moesten letten en wat er gebeurde.

Ik ben blij dat zij dat straks niet hoeft mee te maken met haar kinderen. Omdat zij het wél weet. Misschien heb jij inderdaad niks aan die kennis. Misschien word jij inderdaad nooit ziek. En ik snap best wel dat je het liever niet wilt weten. Maar, baat het niet, dan schaadt het niet, toch? En van struisvogelpolitiek is in ieder geval nog nooit iemand beter geworden.