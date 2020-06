Jennifer en Fenna zijn slechtziend: Door al die nieuwe looprichtingen ben ik enorm onthand

Jennifer Brouwer Ⓒ Eigen beeld

De 1,5 meter-samenleving is voor ons allemaal vervelend. Maar als je ook nog eens niets ziet en afstand houden soms letterlijk niet te doen is, wordt je wereld heel klein. Jennifer Brouwer (38) en Fenna Corstanje (54) zijn respectievelijk slechtziend en blind. Hoe houden zij zich staande in deze bizarre, ’nieuwe’ wereld?