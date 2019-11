Dit staat jou deze herfst in de liefde te wachten!

Ram

Je vindt dat jullie seks behoorlijk is ingekakt. Of jullie hebben het allebei veel te druk, óf vallen voor de televisie al in slaap. Zo níet opwindend! Aangezien je deze herfst van je partner niet veel hoeft te verwachten, ben jij degene die de stoute stiletto’s zal moeten aantrekken. Vooral de laatste week van november word je super creatief en bedenk je een geniaal plan wat geheel buiten jullie routine valt, maar wat je lief beslist niet kan - en wil - weigeren!

Ben je nog single, dan worden vooral de dagen tussen 22 en 27 november extra spannend. Dan staat er namelijk behoorlijk wat romantiek op het menu. Of het ook tot een hartstochtelijke vrijpartij komt valt nog te bezien, maar dat je weer eens ouderwets vlinders in je buik krijgt is zeker niet ondenkbaar!

Stier

Eigenlijk heb jij de hele maand november niets te klagen. Je krijgt volop aandacht van je partner en je zit zelf ook lekker in je vel waardoor seks wel het laatste is waarover je je zorgen hoeft te maken. Tevens is dit voor jou het seizoen van veel sociale activiteiten en ook hierbij verliezen jij en je geliefde elkaar niet uit het oog. Grote kans dat een gezellige avond bij vrienden op de terugweg naar huis wordt afgesloten met een ondeugende vrijpartij in de steeg of direct bij thuiskomst op de keukenvloer.

Het weekend van 22 tot en met 24 november is wel de meest passievolle periode van deze maand, dus houd die dagen vooral vrij. Als single Stier krijg je er dat zelfde weekend tijdens een onenightstand flink van langs. In positieve zin uiteraard.

Tweelingen

Jij en je geliefde zijn helemaal dol op elkaar. Vooral ook met het oog op spannende seks valt er deze maand genoeg met elkaar te beleven. Misschien liggen er zelfs nog onbesproken seksfantasieën op de plank die op een regenachtige zondag eindelijk eens gerealiseerd kunnen worden? De beste tijd hiervoor is ná 22 november: dan zit je zelf wat lekkerder in je vel en voel je je fysiek aantrekkelijker waardoor je er meer van zult genieten.

Als single doe je er verstandig aan je ogen goed de kost te geven. De hele maand is de kans aanwezig dat je iemand tegen het sexy lijf loopt om er vervolgens andere leuke dingen mee te doen. 24 november is zowel voor de gebonden als de single Tweeling een prachtige dag voor romantiek.

Kreeft

Na een wat moeilijker periode in de liefde groeien jij en je partner weer dichter naar elkaar toe. De ruzies nemen af en de romantiek neemt toe. Vooral deze maand zullen zich meerdere momenten voordoen waarop jullie er even heerlijk met zijn tweetjes op uit kunnen gaan. Dit varieert van samen een hamburger eten tot het maken van een ontspannende wandeling op de pier. Misschien is het een leuk idee om weer eens samen te gaan zwemmen? Vooral na 19 november wordt het meer dan gezellig in Huize Kreeft.

Ook voor de singles dienen zich kansen aan, maar echt een vaste relatie zit er nog even niet in, al kun je nu wel iemand ontmoeten voor wie je mettertijd meer gevoelens krijgt.

Leeuw

De eerste weken van november is de perfecte tijd om je meer op je thuissituatie te richten. Maak het gezellig met je geliefde en laat al te uitbundige feestjes even aan jullie deur voorbij gaan. Jij en je partner hebben even meer dan genoeg aan elkaar. Juist vanwege alle hectiek van de afgelopen tijd is wat meer quality time geen overbodige luxe. Na 22 november hebben jullie wel weer zin een goede party, dus dan kan er weer lekker gefeest worden.

Dat geldt ook voor de singles die de laatste week van november iemand zullen ontmoeten in een club of via vrienden met wie het wonderbaarlijk goed blijkt te klikken. Als je niet beter wist zou je denken dat jullie elkaar al veel langer kennen...

Maagd

De maand november staat vooral in het teken van shoppen met je lief en het (her)inrichten van jullie woning. Eigenlijk zijn jullie zo bezig met het zoeken naar leuke en speciale spullen dat er van seks weinig terecht komt. Op zich niet zo erg, want in plaats daarvan doen jullie wel gewoon gezellige dingen samen en kijken jullie knus televisie in bed. Het feit dat je vermoeiende weken achter de rug hebt, is grotendeels de oorzaak van deze ietwat tamme periode. Hoe dan ook zit het op emotioneel gebied helemaal snor, ook niet onbelangrijk! Als single Maagd breng je momenteel veel tijd met je familie door. Als je al een leuke ontmoeting hebt met iemand is het via hen.

Weegschaal

Vooral de eerste weken van november hoef je maar met je vingers te knippen en je krijgt het. Je geliefde draagt je werkelijk op handen en prijst je bijkans de hemel in. Zelfs op financieel gebied is hij/zij je graag tot steun. Wil je iets lenen of kopen? Je partner heeft het al voor je geregeld. Heb je zin in iets lekkers? Je geliefde maakt/haalt het voor je. Als kers op de taart is de seks ook nog eens goed. Het feit dat jullie het niet al te vaak doen, doet zeker geen afbreuk aan de kwaliteit.

Als single Weegschaal hoef je deze maand geen enkele moeite te doen om de aandacht te vangen. Cupido schiet tig pijlen tegelijk af met als resultaat: meerdere schoten in de roos. Keuzestress!

Schorpioen

Jullie relatie gaat op en neer. Het ene moment zijn jullie dol op elkaar, het andere moment kunnen jullie elkaar wel achter het behang plakken. Het vervelende is, dat dit al een poosje aan de gang is. Toch zouden jullie niet zonder elkaar willen. Wel ligt het gevaar van een te spannende flirt op de loer. Iemand die behoorlijk succesvol is of in elk geval in het bezit is van een dikke bankrekening heeft jouw onverdeelde aandacht. Je ben zeer van hem/haar onder de indruk, uiteraard tot grote irritatie van je partner. Als hij/zij hier al van op de hoogte is tenminste…

Als single Schorpioen val je deze maand als een blok voor iemand en de kans dat hieruit een serieuze relatie voortvloeit is zeer groot!

Boogschutter

De eerste weken van november zit je liefdesleven behoorlijk in een dip. Dit komt met name door je partner. Hij/zij ligt nogal met zichzelf in de clinch en dit heeft helaas ook zijn weerslag op de seks. Hoewel de activiteit in bed de laatste week van de maand weer toeneemt, blijft het op emotioneel gebied nog wisselvallig. Gelukkig niet voor lang: in december is alles gewoon weer goed.

Als single Boogschutter heb je het te druk met je vrienden. Er staan veel afspraken in de planning. Als er al een nieuwe liefde op de proppen komt moet hij/zij wel van héle goeden huize komen om jouw aandacht hier van af te kunnen leiden. Maar goed, je weet maar nooit…

Steenbok

Je bent dit najaar enorm druk met je werk, waardoor je soms amper tijd hebt om te eten. Je komt laat thuis, neemt werk mee naar huis of valt als een blok in slaap; niet bijster goed voor je liefdesleven! Toch sta je op dit gebied niet helemaal op non-actief. Er is zeker wel sprake van seks deze maand, maar dan wel letterlijk op de wip: snel tussendoor of even voor het slapen gaan. Hoewel er natuurlijk niets mis is met een vluggertje, is de kans wel groot dat je wegens alle drukte niet zo bezig bent met anticonceptie, hetgeen weleens grote gevolgen zou kunnen hebben.

En ja, dat geldt ook voor de singles. De gevoelens zijn er wel degelijk, maar het verstand staat daarentegen iets te vaak op nul.

Waterman

Iemand die je al een poosje kent, blijkt meer voor je te voelen dan vriendschap. Hoewel je niet het zelfde voelt voor hem/haar, voel je je wel gevleid. Waak ervoor dat je na een woordenwisseling met je geliefde niet over de schreef gaat met je aanbidder. Ook niet op social media of WhartsApp. Het laatste wat je wilt is iemand valse hoop geven met alle gevolgen van dien.

Als single Waterman voel je je nu vooral aangetrokken door personen die een zekere macht of positieve dominantie uitstralen. Iemand die verstand van zaken heeft, die weet wat hij/zij doet en misschien zelfs een tikje arrogant is; dit werkt momenteel enorm erotiserend voor je. Hm, waar zou je zo iemand kunnen vinden?

Vissen

Natuurlijk ben je nog steeds dol op je lief, maar op het gebied van romantiek en erotiek is het helaas even een saaie bedoening. Deze flatline duurt ook nog eens bijna de hele maand. Gelukkig ligt het niet aan iets dat zich binnen de relatie afspeelt; de basis is nog steeds goed! Het komt vooral doordat je geliefde even andere dingen aan zijn/haar hoofd heeft en jij zelf niet echt de behoefte voelt om je partner te verleiden. Een samenloop van omstandigheden, laten we het daar op houden.

Het hart van de single Vissen gaat sneller kloppen van iemand met buitenlandse roots, iemand met een sexy accent. Als hij/zij ook nog eens hoog opgeleid is en jou het een en ander kan leren, ben je helemáál verkocht.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.