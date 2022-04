Daghoroscoop 25 april - Misschien ben je ontsnapt aan iets rampzaligs, Ram!

VANDAAG JARIG

Je kunt dit jaar merkwaardige ervaringen opdoen die je kunnen dwingen iets aan jouw imago te veranderen. Leren om vrienden te maken wordt misschien jouw belangrijkste les, maar dat gaat je zeker lukken. Geef extra aandacht aan je uiterlijk, lichaamsverzorging en taalgebruik.

RAM

Een romance kan even snel eindigen zoals deze begon. Je kunt wat ontredderd zijn. Het heeft geen zin te dromen over wat had kunnen zijn, misschien ben je wel ontsnapt aan iets rampzaligs. Je moet wel vaker je koers wijzigen.

STIER

Een naaste die een crisis doormaakt heeft meer behoefte aan empathie dan aan kritiek. Kom ter zake als je iets precairs moet bespreken. Vul je garderobe aan en laat je adviseren als je niet weet welke kleuren je moet kiezen.

TWEELINGEN

Betrokkenheid bij vooral oudere mensen leidt tot veel goeds. Iemand met grote kennis van zaken op bepaald gebied kan je geweldig helpen. Het ophalen van herinneringen kan je emotioneel meer raken dan je voor mogelijk houdt.

KREEFT

Een zakelijke deal kan worden opgehouden en daar zal je je zorgen over maken, zeker als je er in geïnvesteerd hebt. Onderzoek de situatie en trek je terug als dat nog niet te laat is. Doe een medische check up; voorkomen is beter dan genezen.

LEEUW

Wees niet bang om in een intieme relatie te zeggen wat je na aan het hart ligt. Verdiep je in je financiële toekomst, zeker als je een relatie een duurzaam karakter wilt geven. Door een andere leefwijze kun je je prettiger gaan voelen.

MAAGD

Trek een opgewekt gezicht dan zullen anderen welwillend tegenover je staan. Er kan goed nieuws onderweg zijn van een geliefde die elders verblijft. Sluit geen contracten die onduidelijke clausules bevatten en wees behoudend met geld.

WEEGSCHAAL

Als de meeste tijd in jouw werk gaat zitten wordt het tijd om de knop om te draaien en meer aandacht aan je partner te geven. Verwen deze met een kleinood; dat hoeft niet duur te zijn en brengt je dichter tot elkaar.

SCHORPIOEN

Jouw medegevoel kan sterker zijn dan anders waardoor je makkelijker communiceert. Wat anderen bedoelen zonder het te zeggen zal bij jou luid en duidelijk overkomen. Financiële research of een tip kan jou naar de beurs leiden.

BOOGSCHUTTER

Gun jezelf een vrije dag en toon je geen slaaf van je werk. Probeer collega’s beter te leren kennen door buiten het bedrijf met hen af te spreken. Nodig geen eters uit als je koken haat; je moet het van je charme hebben.

STEENBOK

Werk je correspondentie en administratie bij. Contacten van vroeger kunnen je helpen een zaak op te zetten. Ook een goede kennis kan een bruikbaar advies geven. Controleer jouw huis op achterstallig onderhoud.

WATERMAN

Een recente ontmoeting kan het bloed door jouw aderen stuwen; je voelt dat je leeft, maar voorzichtigheid is geboden. Beledig collega’s niet met tactloos commentaar. Als je gaat winkelen zul je vinden wat je zoekt.

VISSEN

Geestelijke inspanning en creatieve uitingen beloven een gunstig resultaat. Er kan veel uit je handen komen als je gemotiveerd en geïnspireerd bent. Ga je op vrijersvoeten, vertel dan eens wat meer over jezelf en je achtergrond.

