Geen blote buiken op school: terecht?

De school geeft aan een protestants christelijke school te zijn waar iedereen welkom is en iedereen mag zijn wie die is. „Onze voorschriften zijn niet gewijzigd, maar we willen wel dat leerlingen fatsoenlijk naar school komen. Dat wilden we onder de aandacht brengen, maar dat is ongelukkig gecommuniceerd. En het blijkt dus een heel gevoelig onderwerp.”

Wat is fatsoenlijk?

Iedereen heeft een ander beeld van wat fatsoenlijk is en wat niet. Blote benen en schouders is geen probleem, vindt de directeur. Een klein stukje buik moet ook nog kunnen, maar bikinitopjes als bovenstukje of een ultrakorte broek waar de billen uit vallen vindt de directeur te schaars.

De meningen van Twitteraars zijn verdeeld. Sommigen zijn het eens met de directeur en vinden dat je je op school ‘fatsoenlijk’ moet kleden.

Elles vindt het opmerkelijk dat kledingvoorschriften vaak uitsluitend voor meiden gelden.

Volgens de directeur gelden de voorschriften voor zowel meiden als jongens. „Tegen een jongen die binnenkomt met een trui met een opruiende tekst zeggen we: ‘Het staat je beeldig, maar trek even wat anders aan.’ We hebben wel wat shirtjes of vestjes liggen. Daarna bellen we de ouders, dat is de procedure.”

Praat mee

