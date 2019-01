'Wonderlijk hoe makkelijk we te paaien zijn'

Schrijfster/presentatrice Daphne Deckers geeft haar kijk op het leven. Deze keer heeft ze het over aanstaande Blue Monday.

Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik voor het eerst een column schreef over het toen nog nieuwe fenomeen Blue Monday: de meest deprimerende dag van het jaar. Er kwam een heuse formule aan te pas die moest bewijzen dat op deze dag de goede voornemens waren gesneuveld, terwijl op hetzelfde moment de rekeningafschriften van de feestdagen op de mat waren gevallen.

ZOMERVAKANTIE

Ik vond dat toen wel geestig, en ik kon het me ook goed voorstellen. De glamour van het nieuwe jaar is er rond deze tijd wel vanaf, en het is nog koud ook. Blijkbaar herkennen meer mensen dat sentiment want Blue Monday werd 'een ding', zoals tegenwoordig alles 'een ding' wordt. En dat terwijl inmiddels ook alweer jaren bekend is dat die formule helemaal niet bleek te bestaan, en dat de Britse psycholoog Cliff Arnall (die zijn naam eraan had verbonden) werd betaald door het reisbureau Sky Travel.

Het Blue Monday-verhaal was gewoon een reclamecampagne, onder het motto: 'Gun jezelf wat leuks, boek nu alvast je zomervakantie!' We zijn inmiddels meer dan tien jaar verder, en Sky Travel had natuurlijk nooit kunnen bevroeden dat Blue Monday een écht fenomeen zou worden. Aan de ene kant vind ik dat bewonderenswaardig (die reclamejongens en -meisjes verstaan hun vak) maar aan de andere kant vind ik het ook cynisch; wéér iets dat alleen maar is bedacht om je een rotgevoel te geven… zodat je iets koopt.

PLACEBO

Begrijp me niet verkeerd: ik heb niks tegen reclame of commercie (ik moet tenslotte ook gewoon mijn boeken verkopen) maar ergens vind ik het best een beetje onthutsend dat wij consumenten zo makkelijk zijn te raken. Wij voelen ons zelfstandige beslissers, maar blijkbaar weet 'men' precies op welke knoppen ze moeten drukken. Soms zelfs letterlijk.

Zo las ik laatst dat het gros van de drukknoppen bij verkeerslichten het helemaal niet doen: het zijn 'placebo's' die ons het gevoel moeten geven dat we enige invloed hebben op de gang van zaken. Dat schijnt trouwens ook te gelden voor de 'deuren dicht'-knop van de lift. Wonderlijk toch, hoe makkelijk we te paaien zijn?

COOLE CLUBJE

Er is zelfs uit een onderzoek gebleken dat we geneigd zijn méér te kopen wanneer we in superdure winkels worden geholpen door arrogant personeel. Dat schijnt zó te appelleren aan het middelbare school-gevoel van 'bij het coole clubje willen horen' dat we onbewust dieper in de buidel tasten.

En maandag is het dus weer zover: Blue Monday, een dag die zo naargeestig zou zijn dat je jezelf heel snel moet opfleuren met een vrolijke aankoop. Je kunt natuurlijk ook gewoon níet aan het trucje meedoen, en denken: 'Zo blue is mijn maandag helemaal niet'. Maar toch… Alleen al door het schrijven van deze column heeft het woord 'zomervakantie' zich vastgezet in mijn hoofd. En het ís een goede tijd om te boeken. Dus tja.

