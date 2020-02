Moeten we stoppen met de naam moorkop?

Bakker Jurgen Verwoerd uit Monster vertelt aan RTL Nieuws waarom ze de naam hebben aangepast: "Ik kreeg van verschillende klanten negatieve reacties over mijn moorkoppen. Niet vanwege de smaak, maar over de naam."

Hij vervolgt: "Ze verwezen naar racisme. En ik wil nergens aan meewerken waar mensen een vervelende associatie bij hebben. Dus heb ik er iets aan gedaan. Negerzoenen heten daarom bij ons ook kisses".

Definitie

Maar wat betekent moor eigenlijk? Volgens de Dikke Van Dale is een ‘moor’ een Noord-Afrikaan met donkere huidskleur’ of een ‘moslim in het middeleeuwse Spanje’.

Praat mee

