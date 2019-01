,,Vind jij het erg als papa trouwt?" Het is typisch Charlie om dat uitgerekend nu, terwijl ik half in de wasdroger hang om het restje sokken te pakken en zij op het toilet haar behoefte doet, te vragen. ,,Nee, dat vind ik helemaal niet erg", antwoord ik. ,,Het is fijn voor iedereen als je vader gelukkig is." Dat meen ik. Een beetje vrouwelijke zorg in het andere huis juich ik alleen maar toe.

Stiefmoeder

Charlie kijkt strak naar de grond en haalt een schouder op. "En jij? Zou jij dat erg vinden?" vraag ik. ,,Ja, natuurlijk." ,,Waarom?" ,,Ik wil geen stiefmoeder." Dat is duidelijke taal. ,,Maar misschien is ze wel net zo leuk als bijvoorbeeld jouw juf! Hoezo ineens die vraag, lieverd?"

,,Gewoon omdat papa een vriendin heeft." Kijk, dat is nieuw. Alles wat over de ex gaat hoor ik via de kinderen; hij vertelt weinig. ,,Ze heet Diana de Groot maar ik zeg expres De Kloot. Ze is niet knap, ze is veel lelijker dan jij bent." Ik barst in lachen uit.

Compliment

,,Eh. Bedankt voor het compliment", zeg ik. ,,Diana heeft bruin haar en een gek gezicht." Charlie gaat verder. Puck komt ook de badkamer binnen: ,,Over wie hebben jullie het?" ,,Over mevrouw De Kloot", zegt Charlie ietwat nijdig.

,,Wie?!" ,,We hadden het over de nieuwe vriendin van je vader", zeg ik. ,,Nee, Diana is niet zijn liefje", zegt Puck verbaasd. ,,Ze is getrouwd en heeft kinderen. Dus die is, zeg maar, gewoon met papa bevriend." ,,Yeah right", zegt Charlie. ,,Dat geloof je zelf?" Puck rolt met haar ogen. ,,Ja, dat zeg ik net, ik weet hoe het zit want ik heb er met papa over gepraat, jij niet."

Ex

Met de wasmand onder mijn arm loop ik de badkamer uit, de hoek om. Lekker laten bekvechten. Charlie roept boos: ,,Dan heb jij de kaart niet gezien die ze papa stuurde! Daar stonden heel veel hartjes op. Dat doe je echt niet als je vrienden bent, hoor." Puck blijft een tijdje stil. Dan met zelfverzekerde stem: ,,Ze heeft hem helemaal geen kaart gestuurd. Dat was Karin, zijn ex."

,,Pffff", verzucht Charlie die de wc doorspoelt en in een paar woeste olifantstappen naast me staat. Ik zit op het grote bed in de slaapkamer en doe een poging een setje uit de wirwar van sokken te vinden. ,,Mama, Puck gelooft me niet. Maar ik weet het zeker: Diana is papa’s nieuwe vriendin!"

Gescheiden

,,Heb je haar al eens gezien?" probeer ik. ,,Nee, alleen op foto’s in zijn telefoon." ,,Dan zal het wel niet zo’n vaart lopen, schat." Ik geef haar een knuffel. Ze zucht. ,,Mijn ouders zijn gescheiden, dat is al erg genoeg. Ik wil maar één mama en één papa hebben."

,,Dat blijft. Het maakt niet uit wie er weer een relatie krijgt; alleen papa en ik zijn jouw ouders." Ik gun mijn dochters eigenlijk wel een lieve vrouw voor als ze bij hun vader zijn. ,,Wie weet komt papa ooit een leuke dame tegen, dat kan", voeg ik eraan toe. Charlie trekt een zuur gezicht: ,,Oké, maar ik wil echt niet dat ze een raar hoofd heeft."

