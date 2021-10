Petra (62): ’Het leven van een influencer is wel degelijk hard werken’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ja, zeker. Ik merk natuurlijk dat ik ouder word. De wereld lijkt steeds sneller te draaien, maar wij worden steeds langzamer naarmate we ouder worden. Ik vind dat heel normaal en heb daar dus ook totaal geen probleem mee. Dit betekent alleen niet dat ik een stapje terugdoe. Ik moet er niet aan denken om op mijn 65ste al met pensioen te gaan. Je hebt tegenwoordig zoveel mogelijkheden om fit en vitaal te blijven. Wij hebben geen vervaldatum en daar moet je naar proberen te leven. Als je nieuwsgierig blijft, komen er ook op latere leeftijd nog zoveel dingen op je pad.”

Hoe ben je de wereld van influencers ingerold?

„Eigenlijk is dat heel natuurlijk verlopen. Opdrachtgevers vinden het fijn om modellen in hun natuurlijke omgeving te zien op social media. Zelf wilde ik ook meer leuke plaatjes delen en eigenlijk merkte ik al heel snel dat mensen het leuk vonden. Je komt toch niet zo vaak een influencer van mijn leeftijd tegen, haha. In coronatijd is bij mij het balletje echt gaan rollen. Ik ben toen veel streetstyle foto’s gaan maken, waardoor het authentiek bleef. Het leven van een influencer is wel degelijk hard werken. Je kunt niet één plaatje per week op Instagram zetten en hopen dat het vanzelf gaat lopen. Je moet er echt veel voor doen.”

Heb je een beautygeheim?

„Voel je goed vanbinnen. Wat je voelt, straal je namelijk ook uit. Ik hoor dat veel vrouwen na hun veertigste het gevoel krijgen dat ze onzichtbaar zijn. Ik laat dat niet gebeuren! Ook een vrouw van 60-plus mag door iedereen gezien worden. De zwaartekracht doet bij iedereen z’n werk, maar dat moet je gewoon accepteren. Natuurlijk zorg ik er wel voor dat ik zo lang mogelijk fit en vitaal blijf. Ik ga regelmatig naar de schoonheidsspecialiste en ik ben een groot voorstander van vitamine C serums. Ik sport 5 keer per week en let op mijn voeding. Wij moeten allemaal wel een beetje ons best blijven doen, toch!?”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ze zijn altijd heel erg verbaasd dat ik 62 jaar ben. Meestal word ik zo’n tien jaar jonger geschat. Automatisch krijg ik daarna allerlei vragen over mijn beautygeheimen. Ik moet zeggen dat ik daar geen eenduidig antwoord op heb. Mijn oma en moeder waren mooie vrouwen, dus wat dat betreft heb ik geluk gehad. Verder is het belangrijk om jezelf goed te blijven verzorgen, maar het is niet zo dat ik mijn jonge uiterlijk aan een bepaalde behandeling te danken heb.”

Wat vind jij mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Daar zie je mijn levensvreugde in terug. Ook krijg ik veel complimenten over mijn kledingstijl en figuur. Ik heb een gezonde maat 38 en ben niet te mager. Ik geloof dat veel mensen dat prettig vinden. Na een modeshow komt na afloop altijd wel een vrouw naar mij toe om te zeggen dat ze het zo fijn vindt dat ze zich met mij kan identificeren. Het geeft vrouwen een goed gevoel als ze iemand van hun leeftijd en met een vergelijkbaar postuur op de catwalk zien.”

Wat vind je het minst mooi aan jezelf?

„Er is niets wat ik zou willen veranderen. Ik mag heel tevreden zijn met wie ik ben. Als ik in de spiegel kijk, zie ik geen vrouw van 62 jaar. Nee, ik zie gewoon Petra. Als je van jezelf houdt, straal je dat ook uit en eigenlijk vind ik dat het allerbelangrijkste. Ik kijk naar personality, niet naar maat of leeftijd.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn grijze haren. Dat vinden ze toch wel het meest bijzonder. Ze vinden het een mooie kleur en over de lengte krijg ik ook veel complimenten. Ik moet zeggen dat het geen makkelijk proces is geweest. Ik heb het al een keer laten uitgroeien, maar toen was de kleur nog niet zo mooi. Als klein meisje had ik altijd al lang haar, maar als je ouder wordt, knip je het korter en korter. Toen ik tijdens de lockdown voor een lange periode niet naar de kapper kon, is het enorm gegroeid en eigenlijk bevalt deze lengte mij prima. Het inspireert ook andere vrouwen en dat vind ik fantastisch om te zien!”

Wat houdt je jong?

„De liefde. Mijn man en ik zijn nog steeds vitaal en nieuwsgierig. Hij heeft mij toen ik voor de liefde naar Hamburg verhuisde ook overtuigd om weer de modellenwereld in te stappen! Wij doen wat we kunnen, maar natuurlijk sta je na een feestje de volgende ochtend minder fris op dan vroeger. Daar is niks mis mee. Wij blijven samen gewoon genieten en het maximale uit het leven halen.”

Heb je een levensles?

„Mijn favoriete levensles staat achterin het boek dat ik vorige week samen met Helene van Santen heb uitgebracht: ’Most of the shadows of this life are caused by our standing in our own sunshine’. De meeste mensen zitten zichzelf te veel in de weg. Je moet stralen en jezelf niet verstoppen. Ik vind het verschrikkelijk dat sommige vrouwen van 40, 50 of 60 jaar het gevoel hebben dat ze onzichtbaar zijn en er niet meer bij horen. Ouder worden heeft een imago-probleem. Waarom zou je een stapje terug doen als je de 50 bent gepasseerd? Je bent nooit te oud om te dromen. Je hebt extra levenservaring. Laat dit in jouw voordeel werken.”

