Lukt het jou om binnen te blijven als het buiten 20 graden is?

Met weercijfer 9 voor het hele weekend en temperaturen die de 20 graden aantikken, wordt het zo’n typisch weekend waarop barbecuewalmen door de straten geuren. Maar momenteel is nou eenmaal even niets normaal: social distance is wat de klok slaat.

We moeten binnen blijven en de rest van de wereld moeten we op minimaal 1,5 meter afstand en het ook liefst buiten de deur houden. Alleen met deze adviezen kunnen we corona verslaan.

Bourgondische barbecues

Ik moet bekennen dat ik stiekem flirt met de gedachte aan bourgondische barbecues. Mits iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Ons dakterras is er groot genoeg voor. Maar ik weet ook dat die barbecues bij ons gepaard gaan met teveel alcohol om ons dan aan dit soort regels te houden.

Alcoholvrij dan? Of gewoon helemal niet? Want waarom zou ik risico’s nemen terwijl er eigenlijk maar zo weinig van ons gevraagd wordt? Waarom zouden wij leuk gaan barbecueën als er op de IC mensen voor hun eigen leven? Als dan binnen blijven het enige is wat wij wél kunnen doen.. En zo pingpongde het toch even door mijn hoofd.

Dus spreek ik mezelf, net zoals Claudia de Breij, streng toe om binnen te blijven.

