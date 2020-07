Daghoroscoop 3 juli

VANDAAG JARIG

Het jaar ziet er voorspoedig uit, al kan er incidenteel sprake zijn van wat onevenwichtigheid. Op financieel gebied kan u weinig gebeuren. Als u al problemen krijgt zal dat te wijten zijn aan te weinig aandacht en zult u beter moeten opletten. Houd rekening met emotionele ontladingen.

RAM

U kunt zin hebben om uit de band te springen. In weerwil van dagelijkse plichten is een dosis onafhankelijke activiteiten geoorloofd. Probeer met een creatieve benadering uw imago op te krikken en een uniek beeld te scheppen.

STIER

Een uitstekende dag om aan uzelf te besteden. Denk na over uw toekomst, stel vast waar u zich nu bevindt en waar u heen wilt als u ontevreden bent over de ontwikkelingen tot nu toe. U zult voldoening proeven als u sociaal werk doet.

TWEELINGEN

Sta open voor mensen met afwijkend gedrag, achtergrond of een andere stijl. Streef ernaar een frisse kijk op zaken te behouden. Zoek aansluiting bij een nieuwe groep die bijvoorbeeld betrokken is bij politiek, sport of filosofie.

KREEFT

Maak vanochtend voor het ontbijt een fikse wandeling. Ook als u een houten kop hebt als gevolg van een (te) late avond. Het kan voordeel voor beiden opleveren als u een team vormt met een collega die creatiever is dan u.

LEEUW

Het kan allerlei opties tot gevolg hebben als u bereid bent een onbekende weg in te slaan. U bent in staat een moeilijk onderwerp aan te pakken maar houd een alternatief plan achter de hand in geval van vertraging of een tegenvaller.

MAAGD

Verborgen kosten kunnen snel de pan uit rijzen. Het kan u schokken hoeveel geld wordt besteed aan vrije tijdsactiviteiten en ontspanning. Maak een eind aan onbeheerste uitgaven. Vraag zo nodig een lening aan om schulden af te lossen.

WEEGSCHAAL

Uw partner kan naar actie verlangen terwijl u zich juist verdiept in ernstige kwesties die uzelf betreffen. Schuif zwaarwegende zaken en zorgen even terzijde en neem een voorbeeld aan mensen die iets zonnigs uitstralen.

SCHORPIOEN

U kunt last hebben van een klein gezondheidsprobleem, misschien veroorzaakt door voedsel of drank van de vorige avond. Gun uzelf rust en consumeer veel fruit, groenten en mineraalwater. Ook massage kan helpen.

BOOGSCHUTTER

Hersens en opleiding zullen meer bewondering oogsten dan fysieke prestaties of een knap uiterlijk. Humor is sexy en kan iemand zeer aantrekkelijk maken; met intelligente en geestige opmerkingen kunt u harten veroveren.

STEENBOK

Houd rekening met het onverwachte aan het huiselijk front. Terwijl u tijd doorbrengt met familie kunt u wat stil zijn omdat u zorgen hebt over uw huis of over vertraging van onderhoud of renovatie. Kop op en blijf glimlachen.

WATERMAN

Positieve interactie met een bijzonder iemand kan de hele dag voor vrolijke gevoelens zorgen. Een nieuweling is het perfecte rolmodel om nieuwe vaardigheden van te leren waarmee u mensen op uw hand kunt krijgen.

VISSEN

Financiën kunnen op en neer gaan; geen geschikte dag om een gokje te wagen of betrokken te raken bij riskante speculaties, tenzij u zich een verlies kunt veroorloven. Ga vanavond uit als u liever mensen wilt ontmoeten dan slaap inhalen.