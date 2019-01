5 tips om 'Blue Monday' te overleven

1. Eet genoeg! Het is niet zo vreemd als je cranky wordt van te weinig eten. Trakteer jezelf vooral vandaag op comfort food. Wij hebben nog een recept voor een heerlijke comfy soep.

2. Google eens naar zonnige vakantiebestemmingen. Wie wordt nou niet blij van foto's en video's van hagelwitte stranden en azuurblauwe zeeën? Of zet google streetview aan op bijvoorbeeld de kust van Australië. Zo vergeet je echt even dat je op kantoor zit met tl-verlichting en dat het buiten koud is.

3. Vertroetel jezelf. Laat je masseren of breng een bezoekje aan de schoonheidssalon of kapper.

4. Sporten zorgt voor feel good-stofjes. Dus vandaag extra veel reden om weer eens een sportklasje te bezoeken. Woon je in de buurt van Rotterdam? Doe dan vanavond - gratis - mee aan de de MIND Blue Monday Runin Hillegersberg (5 km).

5. Maak van Blue Monday een uitje. Ga naar de bioscoop voor eenfeelgood-film of ga naar het theater. Je kan ook - wederom gratis - naar de Blue Monday-cabaretvoorstelling in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.

