Slecht geslapen vannacht? Dit doet de volle maan met ons

Al eeuwen doen de wildste verhalen de ronde over de invloed van de maan. Van mythes over weerwolven tot mensen die 'maanziek' werden en tijdens een volle maan plotseling gingen slaapwandelen, heftige dromen hadden, depressief werden of epileptische aanvallen kregen. In het Engelse woord lunatic (gek, red.) zit niet voor niets 'luna', het Latijnse woord voor maan.

1. Woelen en draaien

Grote kans dat je vandaag niet met het beste been uit bed bent gestapt. Bij volle maan slapen mensen namelijk gemiddeld 18 minuten korter. Volgens wetenschappers komt dit omdat de aanmaak van ons slaaphormoon prolactine door de volle maan wordt verstoord. Vooral vrouwen hebben hier last van.

Als je last hebt van het felle maanlicht, is het slim om verduisterende gordijnen of rolluiken te gebruiken tijdens de volle maan. En zorg dat je overdag niet gaat bankhangen maar juist lekker actief bezig bent en jezelf uitput. Anders ben je 's nachts klaarwakker en ga je woelen.

2. Gekke dromen

Als je dan toch in slaap weet te vallen, maak je misschien wel de meest fantastische dingen mee. Uit Brits onderzoek blijkt dat we tijdens de volle maan meer kans hebben op vreemde dromen. Mensen die normaal dromen dat ze op kantoor zitten te tikken, droomden nu ineens dat ze op draken rondvlogen en daarna op de koffie gingen bij Johnny Depp.

3. Harder

Stress en ruzie met je liefje? Bij een volle maan kun je merken dat opgekropte frustraties en emoties omhoog komen. En alles wat een ander zegt komt net even wat harder binnen dan normaal. Probeer dus tot 10 te tellen voor je kwaad of verdrietig wordt om iets kleins. Aan de andere kant is de volle maan dus wel een goed moment om sluimerende conflicten af te ronden. Als je kalm kunt blijven tenminste...

4. Seksgesprekken

Dat vrouwen sneller bevallen bij volle maan is een mythe. Net als de fabel dat er meer wordt gevreeën. Sterker nog; we hebben minder zin in seks. Maar we zijn wel veel opener over ons seksleven op de dag na volle maan.

5. Drukke kinderen

Moeders hebben het helemaal zwaar te verduren. Want ook kinderen zijn in de dagen voor en na de volle maan drukker en emotioneler dan normaal. Hebben jouw kinderen hier last van? Wees overdag actief bezig met ze of ga knutselen.

Creatief bezig zijn werkt heel rustgevend. Zorg dat ze 's avonds niet teveel prikkels krijgen. Geen televisie voor het slapengaan en geen rondslingerende troep in de kinderkamer. Als ze echt niet kunnen slapen kun je het beste iets ontspannends met ze doen, zoals een boekje (voor)lezen.

6. Wijntje

Slaap je tijdens een volle maan vaak onrustig? Ga niet naar het plafond liggen staren. Probeer liever een slaapmeditatie, want ook de effecten van yoga en meditatie worden deze avond krachtiger.

En drink niet teveel. Aangezien veel vrouwen emotioneler en geprikkelder zijn tijdens de volle maan, doet dat wijntje teveel geen goed. Je bent dan eerder geneigd om ruzie te maken. Gebruik je emoties ten goede en schrijf je dromen, verlangens en plannen op. Of heb dat open gesprek dat je al zo lang wilde hebben met je partner, familie of beste vriend(in).