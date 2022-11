Wil jij ook een verbod op Black Friday?

Aankomende vrijdag begint het koopjesfestijn genaamd Black Friday. Al is de uitverkoop in veel winkels en webshops al gestart, zij maken er Black Week van. Black Friday is overgewaaid uit Amerika, maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen.

Kortingsfestijn

Eén op de drie Nederlanders vindt dat Black Friday moet worden verboden. Dit blijkt uit een onderzoek van acties.nl, uitgevoerd onder 1098 respondenten. Voornamelijk ouderen zijn het niet eens met de hoge kortingen. Daarentegen zijn jonge vrouwen nog wel grote liefhebbers van het kortingsfestijn.

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat Black Friday niet bij de huidige tijdsgeest past. We focussen tegenwoordig namelijk erg op duurzaamheid en (energie)besparing. Hierdoor verwacht één derde van de respondenten minder impulsaankopen te doen met Black Friday, in tegenstelling tot voorafgaande jaren.

Winkelketens

Sommige winkelketens willen aankomende vrijdag ook geen koopjesfestijn. Zo sluit winkelketen Dille & Kamille hun deuren. Bij sportwinkel Decathlon kunnen mensen hun oude producten inruilen. Kinderwinkels in Zuid-Holland zullen speelgoed gaan inzamelen voor gezinnen die krap bij kas zijn.

Reactie

Marije wordt gek van de Black Friday gekte.

Emmelie vindt het een lifehack om tijdens Black Friday te kopen.

Iris benoemt dat er slim ingespeeld wordt op hebzucht tijdens Black Friday.

