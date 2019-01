Statisch haar? Zo kom je er vanaf!

Drogerdoekjes

Hét middel tegen statisch haar zijn drogerdoekjes. Vouw het doekje open en pak een gedeelte van je haar vast. Wrijf het doekje van de kruin tot aan je haarpunten. Herhaal dit een paar keer. Geen effect? Druppel dan wat water op het doekje en probeer het nog een keer. Weg statisch haar. Bovendien ruikt je haar ook nog eens goddelijk!

Voedende producten

Statisch haar betekent dat het of te droog is of dat er juist te veel troep in zit. De oplossing voor het eerste probleem is het kopen van een goede voedende shampoo en conditioner voor de barre wintermaanden. Gebruik vervolgens eens per week een lekker haarmasker dat vocht terugbrengt in je haardos. Zo maak je zelf een voedend haarmasker.

Heb je juist het tegenovergestelde probleem: gebruik je te veel producten en is je haar daardoor statisch? Koop dan een neutraliserende shampoo bij de drogist en wrijf het spul goed in je haar. Wees daarnaast voorzichtig met stylingproducten.

Haarlotion

Spray wat haarlotion op je borstel en kam het door je statische lokken. Herhaal dit, maar spray elke keer maar een klein beetje lotion op de borstel. Let op: spray geen haarlak! Haarlak verstijft je lokken, waardoor het haar juist uitdroogt.

Knotje

Heb je geen drogerdoekjes bij de hand en geen zin om moeilijk te doen met haarlotions, conditioners en shampoos? Maak je borstel dan nat en kam je haren naar achteren. Bind het vast in een knotje. Voila: weg statisch haar!