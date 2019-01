Sara werd in haar gezicht gespuugd: Ik voelde me vies en vernederd

"Toen ik laatst na een gezellig etentje ‘s avonds naar huis fietste met mijn dochter, verrasten jullie me. Het ene moment was er nog niets aan de hand, het volgende moment hoorde ik een sproeiend geluid en was de linkerhelft van mijn gezicht drijfnat. Door het vocht zag ik even helemaal niets meer en bovendien was ik zo in shock van deze bizarre aanval, dat ik vergat om mijn telefoon te pakken en het kenteken van jullie auto te fotograferen.

Gespuugd

Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer welke kleur jullie auto had, maar ik wist wel, afgaande op de pompende bassen en het gelach, dat het ging om een wagen vol. Ik stopte en met mijn sjaal droogde ik mijn ogen, ik duwde vochtige haarlokken uit mijn gezicht en voorzichtig rook ik aan mijn vingers. Want wat hadden jullie daar nou eigenlijk in mijn gezicht gespuugd? De geur leek, godzijdank, neutraal, maar ik voelde me vies. En vernederd.

Lees nu op vrouw.nl: 'Mijn man is altijd de BOB'

Tranen

Een jaar geleden werd ik al eens keihard op mijn kont geslagen tijdens het hardlopen. Uit het niets voelde ik een harde pets op mijn bil, gevolgd door een tintelend gevoel. Ik zag een jochie, een jaartje of 15, wegfietsen.

Ik begon te schelden en stak mijn middelvinger naar het joch op, terwijl ik natuurlijk achter hem aan had moeten rennen en een foto van hem had moeten maken. Zijn handafdruk brandde op mijn kont en opeens voelde ik de tranen over mijn wangen rollen.

Aanranding

Ik moest denken aan al die andere keren dat ik zomaar was aangeraakt en betast door mannen op straat, handen in mijn kruis, op mijn borsten, mijn billen. De laatste aanranding was alweer een tijdje terug, want als veertigplusser laten ze je eindelijk met rust (een van de voordelen van het ouder worden). Tot dat joch op zijn fietsje, die duidelijk geen 'respect' had voor leeftijd.

Het stomme was dat ik opnieuw niks heb vastgelegd. Het enige wat ik nog kon doen was mijn machteloosheid delen op social media. Daar barstten de reacties en steunbetuigingen los. Andere vrouwen waren ook in hun gezicht gespuugd, een kennis was zelfs onder gepist. Mijn dochter vertelt dat ze met vriendinnen ook eens door scooterklootzakjes in het gezicht is gespuugd met Red Bull.

Lees nu op vrouw.nl: ‛Ik lieg tegen mijn man over mijn dure aankopen’

Gefilmd

Iemand oppert dat het vast weer een of andere challenge is. Twee jaar geleden was het filmen van dit soort 'grappen' een hit op Instagram, op de account @straathyenas (met 128.000 volgers en 60 inzendingen per dag, lees ik in een oud artikel van Nieuwe Revu).

Het straatterreur-account werd uiteindelijk door Instagram verwijderd, maar maakte een doorstart op YouTube. En op vele andere kleine accounts. Hebben jullie mijn geschrokken, kletsnatte kop soms gefilmd?

Minachting

Ik probeer te begrijpen wat er zo lollig is aan nietsvermoedende mensen in het gezicht te spuwen, maar het lukt me niet. Het is geen kattenkwaad, maar onbeschoft, laf en er gaat een enorme minachting vanuit. Ik lees dat een vrouw 200 euro schadevergoeding kreeg na een spuugincident. Ze had nog liever een klap gekregen, verklaarde ze aan de rechter, want ze voelde zich de hele dag vies.

Het eerste wat ik deed toen ik thuiskwam was mijn gezicht boenen met zeep, en mijn haren wassen. Gasten, ik vraag me af wat jullie tegen je moeder, zusje, vriendin of oma hebben gezegd toen die vroeg of jullie nog iets leuks hadden gedaan die avond. 'Oh, gewoon een beetje rondgereden (EN VROUWEN IN HUN GEZICHT GESPUWD)'. Ik geloof niet dat ze het erg zouden kunnen waarderen, jullie wel?"

Lees nu op vrouw.nl: Linda knuffelt vreemden: Ik heb ook een keer een zwerver geknuffeld