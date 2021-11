’Die eendenbek was prima, maar toen pakte ze er een tang bij...’

Iedere maand daarop - het eerste jaar minder regelmatig - was het raak. Pijnlijke borsten, extreme moodswings, hoofdpijn, buik- en rugpijn. Iets voor mijn vijftiende verjaardag was ik er klaar mee. Van vriendinnen hoorde ik dat sinds ze de pil slikten, de klachten flink waren verminderd. Dat moest ik ook hebben.

Aan de pil

Met een knalrood hoofd zat ik een paar dagen later naast mijn moeder in het kantoortje van de huisarts. Lekker dan, wist die vent ook meteen wat er zich maandelijks tussen mijn dijen afspeelde. Maar goed, die pil had ik in ieder geval in de pocket. Ik kwam een paar kilo aan, had tijdelijk wat acné en zelfs de terugkerende infecties nam ik voor lief. Alles beter dan die maandelijkse ellende.

Tot twee jaar terug ben ik ‘m trouw blijven slikken. Toen zette ik een punt achter m’n relatie en twijfelde ik over alles wat los en vast zat. Online las ik horrorverhalen over de pil en als ik toch geen seks meer had, dan was dit het uitgelezen moment om te kijken hoe een pilloos leven me beviel. Mijn menstruatie was lang niet zo vreselijk als ik me herinnerde. Verder was het niet levensveranderend, maar na een tijdje dacht ik wel wel te merken dat ik vrolijker en energieker was - al zal dat ook deels zijn gekomen doordat er met het verbreken van de relatie een hoop stress wegviel.

Trillende handjes

Anyway, begin dit jaar kwam ik iemand tegen en wilde ik, voordat we een stap verder zouden gaan, passende voorzorgsmaatregelen treffen. Condooms vind ik ondingen, een prik geen fijn idee, zo’n pleister of ring zou ik continu panisch controleren en een vriendin is terwijl ze een anticonceptiestaafje droeg, zwanger geraakt van een tweeling. Bleef over: het spiraaltje. Bijkomend voordeel daarvan was dat ik m’n cyclus zou behouden én ik hormoonvrij kon blijven.

Vol goede moed stapte ik binnen bij de verloskundige, die me ervan verzekerde dat het wel zou meevallen met de pijn. Bullshit. De eendenbek kon ik nog wel handelen, maar toen ze er een tang bij pakte, mijn baarmoedermond vastgreep en een staafje naar binnen bracht om de boel op te meten, dacht ik dat ik mijn ziel ter plekke mijn lichaam verliet. Met trillende handjes reed ik terug naar huis, waar ik direct met een kruik onder de dekens kroop.

Die avond zat ik op handen en knieën heen en weer te wiegen op m’n bed. De ergste pijn verdween na een paar dagen, maar we zijn inmiddels tien maanden verder en het is nog steeds niet je van het. Ik heb een cyclus van 24 dagen, waarvan ik 6 volle dagen ongesteld ben en ik tijdens mijn ovulatie 3 tot 4 dagen een beetje bloedverlies heb. Ook na ieder orgasme is het een dag raak en de hoofd-, buik-, rug- en borstpijn is af en toe zo intens dat ik er kotsmisselijk van word. Reken maar uit: er blijven op die manier vrij weinig ‘normale’ dagen over.

Vrouwvriendelijke oplossing

Op het moment dat jullie dit lezen, lig ik met m’n benen in de beugels. Begin deze week, toen ik huilend met mijn onderrug tegen het aanrecht stond om de druk wat te verlichten, was ik er opeens helemaal klaar mee. Dat ding moest eruit en wel zo snel mogelijk.

Ik begrijp het oprecht niet. We schieten mensen voor de lol de ruimte in, hebben zelfrijdende auto’s en ontwikkelen binnen nog geen jaar een coronavaccin, maar een effectieve en vrouwvriendelijke oplossing vinden voor het k*tprobleem dat anticonceptie letterlijk en figuurlijk is, lijkt onmogelijk. Snappen jullie het nog?