Seval (52) is mantelzorger: ’Dieptepunt was mijn zelfmoordpoging in 2019’

„Vanaf mijn tiende hield mijn onschuldige, kinderlijke bestaan op. Toen kreeg mijn moeder haar eerste psychose, die duurde meteen drie maanden. Sindsdien was ik constant alert. Als ik van school terugkwam, wist ik nooit wat ik thuis zou aantreffen. Zo heeft zij weleens in een psychose het huis in brand gestoken.

Toen later mijn broer rond zijn 25e zijn eerste psychose kreeg, hield ik mijn hart vast. Huseyin woont nu begeleid, waar 24/7 zorgbegeleiding aanwezig is. Nog steeds ga ik een paar keer per week bij hem langs, want mijn broer heeft ook liefde nodig. Dit is iets wat familieleden moeten doen. Je kunt niet alles overlaten aan zorginstellingen.

Boegbeeld

Mijn vader heeft altijd voor mijn moeder gezorgd, die nu in een verzorgingstehuis zit. Bij haar probeer ik ook één keer in de week langs te gaan. Mijn vader was kostwinner van het gezin, heeft grotendeels in zijn eentje vier kinderen grootgebracht én nam de zorg van mijn moeder op zich.

Voor mij was hij hét boegbeeld van een mantelzorger. Hij hield ons als het ware allemaal op de been. Vorig jaar is hij overleden. Ik mis hem vreselijk.

Huishouden

Hoewel mijn kinderen volwassen zijn, wonen zij nog thuis. Ze hebben hun eigen leven en we komen eigenlijk pas in de avond bij elkaar. Dat vind ik wel heel fijn, want na de echtscheiding zorgde hun aanwezigheid ervoor dat ik me minder eenzaam voelde.

Ik doe nog steeds het meeste in het huishouden. Zo zet ik het vuilnis meestal buiten en kook, al is het niet heel uitgebreid: een keukenprinses ben ik namelijk niet, haha. Zaterdag is mijn enige vrije dag en die besteed ik aan de achterstallige huishoudtaakjes: het draaien van wasjes, schoonmaken en het doen van de weekboodschappen.

Mijn dochters doen zelf hun was, maar Efe is hier een ramp in, dus ik doe dat voor hem. De kinderen houden zelf hun kamer schoon. Als mijn dochters hun kamer aan het boenen zijn, nemen ze vaak ook de bovenverdieping mee. Taakjes hebben ze niet. Ik benijd andere ouders hierom.

De kinderen doen best vaak boodschappen, maar dan voel ik me meteen schuldig. ‘Dat is mijn taak’, denk ik dan. Klusjes in het huis besteed ik uit of ik schakel de vrienden van mijn kinderen in. Beyza heeft bijvoorbeeld een vriendin die goed kan klussen en mij gratis uit de brand helpt als er iets in huis gemaakt moet worden.

Afwezig

Vroeger vond ik het moeilijker om een balans te vinden tussen de zorg voor Huseyin en de aandacht voor mijn kinderen. Ik heb een Turkse achtergrond en in onze cultuur neemt de vrouw de zorg van de kinderen op zich. Mijn man en ik wisten dus niet beter en hebben hier ook nooit vraagtekens bij gezet.

Achteraf realiseer ik me hoe zwaar ik het heb gehad en vooral hoe moeilijk het voor mijn kinderen moet zijn geweest. Vooral toen ze jonger waren en Huseyins situatie kritieker was, ging mijn tijd en energie meer naar hem. Zo zei Cansu, mijn oudste, laatst dat ik in hun kindertijd wel fysiek aanwezig was, maar niet mentaal.

Godzijdank mislukt

Mijn leven is eigenlijk een emotionele rollercoaster geweest, en is dit in mindere mate nog steeds wel, met als dieptepunt mijn zelfmoordpoging in 2019, die godzijdank mislukte. De verantwoordelijkheden van de mantelzorg voor mijn broer, moeder en het grotendeels alleen grootbrengen van drie kinderen drukten steeds zwaarder op mijn schouders. Het stranden van mijn huwelijk was voor mij de laatste druppel. Wie was ik zonder mijn man?

Afgezien van de twee vaste dagen dat ik naar mijn broer ga, is elke dag anders. Daarnaast is het vaste prik om met Huseyin boodschappen te doen en een hapje ergens te eten. Sommige dingen vindt hij namelijk moeilijk om alleen te doen. En op deze manier heeft hij toch wat sociaal contact.

Hoewel ik de zorg van mijn jongste broer veelal alleen doe, is de zorg voor mijn moeder wel verdeeld. Mijn oudste broer doet haar administratie, mijn zus kookt vaak wat lekkers en ik breng en haal haar op van afspraken. We doen ons best om ze veel liefde te geven.

De rest van mijn week wordt voornamelijk gevuld met mijn werk als re-integratiecoach. Ik denk dat ik bijna alle momenten dat ik niet slaap, op een of andere manier bezig ben met mijn missie.

Financieel

Van mij hoeft mijn kroost het huis niet uit. Hen aan de huur laten meebetalen, vind ik een heel naar idee. Hoe oud ze ook zijn, ik blijf hun moeder, dus ik zorg voor het huis zolang ze bij mij wonen. In de Turkse cultuur is het denk ik ook normaler dat kinderen langer thuis blijven wonen.

De vaste lasten zijn dus voor mijn rekening. Ik heb mijn eigen rekening, maar mijn kinderen weten de code ervan. Ze hebben nog nooit gekke dingen gedaan, dus ik verwacht ook niet dat dit ooit zal gebeuren.

Daarbij heb ik ook niet zoveel nodig, dus als ik niets overhoud aan het eind van de maand, lig ik daar niet van wakker. Aan mijn kinderen heb ik geen kosten, die bekostigen namelijk hun eigen levensstijl met hun baan. Ik stuur hen alleen een betaalverzoek als ze bij mij een groter bedrag hebben geleend en erop staan het terug te betalen.

Lach en een traan

Na mijn scheiding kreeg ik alleen kinderalimentatie voor Beyza, maar dit ging rechtstreeks naar haar. Ik heb bewust vanaf het begin niet mijn hand opgehouden bij mijn ex, in termen van partneralimentatie, omdat ik mijn eigen weg wilde bewandelen.

Ik had het gevoel dat ik vanaf kleins af aan werd geleefd zonder zelf inspraak te hebben over wat ík wilde. Ik wil onafhankelijk zijn en neem daarom zelf het heft in eigen hand. Dit is een voortdurend proces dat zich met een lach én een traan voltrekt.”

Heb jij hulp nodig? Praat erover. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.