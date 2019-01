Shanti's ex vermoordde hun zoontje: Ik neem mezelf maar 1 ding kwalijk

"Onlangs vroeg iemand of ik wist wat the Butterfly Effect (het vlindereffect, red.) was. Ik zocht het op en las dat het betekent dat alles kan veranderen door één enkele vlinder. Oftewel: een kleine gebeurtenis kan grote gevolgen hebben. Ik hoop dat mijn boek zo'n Butterfly Effect heeft. En dat de dood van Elfin niet alleen pijn en verdriet, maar ook iets positiefs achterlaat."

Worsteling

Als Shanti die bewuste zomerdag bij haar schoonmoeder langskomt om Elfin op te halen, wacht haar ex haar op met een handgranaat en sleurt haar de badkamer in. Als door een wonder explodeert het ding niet en na een worsteling weet Shanti te ontsnappen en naar de buren te vluchten. Daar, door het raam heen, ziet ze haar kindje op straat vallen.

Over deze zwarte bladzijde in haar leven praat Shanti niet graag meer. Dat heeft ze genoeg gedaan. Liever kijkt zij vooruit, naar wat er nog wel is. Zo kwam afgelopen december haar tweede boek De kracht van zelfliefde uit (klik hier voor haar eerste boek, red.).

Elf

Een verhaal dat over haar verlies, maar vooral de verwerking hiervan gaat. Sinds kort geeft zij ook workshops. Van acceptatie tot vergeven. In elf stappen vertelt Shanti hoe zij, en zo misschien een ander, leerde van zichzelf te houden.

"Toch weer die elf", vertelt ze ontroerd. Het getal in de naam die zij ooit zo zorgvuldig voor haar zoon uitkoos, is bijzonder gebleken. Elfin is geboren op 11 augustus en was precies 11 maanden en 11 dagen en woog 11 kilo toen hij omkwam.

Schoonmoeder

"Na het enorme verlies, kwam ik voor een harde keuze te staan. Althans, zo voelde ik dat. Ga ik door of ga ik niet meer door? Veel mensen die ik spreek zeggen hoe knap ze het vinden of vragen 'Hoe doe je dat?'

Gek genoeg ging dat automatisch. Alsof er een knop in mij omging. Ik wilde niet dood, voelde ik van binnen. Ik moest door van mezelf. Voor Elfin en mijn schoonmoeder. Ik wil dat hun herinnering in leven blijft.

Vrolijke boef

Natuurlijk is dat niet makkelijk en heb ik dagen waarop ik pieker, waarop mijn gedachten teruggaan naar die dag. Maar ik weet die gedachten snel weer om te zetten. En er zijn gelukkig genoeg dagen dat ik kan lachen en van de kleine dingen kan genieten.

Elfin was voor mij pure liefde en vreugde. Als ik aan hem denk, zie ik mijn kleine, vrolijke boef. Eindeloos analyseren en denken wat anders had gekund zou me alleen kapot maken. Het heeft geen zin; ik kan niet terug.

Redden

Ik heb mijn kind niet kunnen redden. Dat doet pijn. Maar ik heb mezelf nooit de schuld gegeven. Ik weet dat hoe ik reageerde mijn natuur was. Op dat moment was het enige wat ik dacht: 'Ik moet vluchten en hulp halen'. Anders had ik het zelf niet overleefd. En tot op de laatste seconde geloofde ik dat hij Elfin geen kwaad zou doen. Dat kon ik me niet indenken."

Een van de laatste stappen naar zelfliefde in Shanti's boek is 'vergeven'. Over de vraag of zij haar ex vergeven heeft, moet ze even nadenken. "Dat is een ingewikkelde vraag. Hij is er niet meer en dat geeft rust.

Narcist

Ik koester geen wraak, want dan houd ik het verdriet vast. In die zin heb ik hem vergeven. Maar ik zal nooit zeggen dat wat hij gedaan heeft goed is. Of dat ik begrijp waarom hij het deed. Want begrijpen zal ik het nooit.

Mijn ex was een narcist en heel erg manipulatief. Hij deed zich sterk voor, maar van binnen voelde hij zich klein. We hadden een typische slachtoffer/redder-relatie. Ik was alleen maar bezig met voor hem zorgen.

Kwalijk

Het enige wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik zo lang in die relatie ben gebleven. Ik hield nou eenmaal van hem en we hadden een kind samen. Pas toen Elfin 9 maanden oud was, had ik de kracht om weg te lopen.

Hij mocht Elfin alleen nog zien als zijn moeder erbij was en toezicht hield. Zij was zo'n lieve oma, en heel sterk. Ik vertrouwde haar door en door met mijn kind. Later bleek dat zij al vermoord was voor ik aankwam die dag.

Nieuwe relatie

Ik was altijd op zoek naar het sprookje: die prins op het witte paard die mijn leven compleet zou maken. Maar het echte leven zit niet zo in elkaar. Inmiddels ben ik tweeënhalf jaar single. Ik sta open voor een nieuwe relatie, maar dat gaat niet makkelijk.

Zodra ik één ongezond trekje zie, gaan mijn alarmbellen af. Ik wil nooit meer dezelfde fout maken en bij iemand terechtkomen die mij naar beneden sleurt. Dan ben ik veel liever alleen.

Nog een kindje

Ik zou wel heel graag nog een kindje willen. Moeder zijn is het allermooiste wat er is. Als de juiste partner niet op mijn pad komt, zijn er andere manieren. Maar voorlopig is ook dat nog veel te vroeg.

Als ik alles kon terugdraaien en mijn leven kon inruilen voor dat van Elfin, zou ik het doen. Maar dat kan niet. Ik ben hier en hij niet meer, daar moet ik mee leven. En hoe gek het ook is, het verlies heeft me ook geluk gebracht; ik heb geleerd van mezelf te houden en kan die lessen nu delen."