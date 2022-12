Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Anja (34): ’2022 was een beladen jaar door de dood van mijn moeder’

Door Tanja Spaander & Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

’Ik heb mijn moeder bedankt en ben – traditiegetrouw – het kanaal in gesprongen.’ Ⓒ mark uyl

Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. De 34-jarige Anja Groot was ineens zelf onderdeel van het nieuws en blikt met ons terug op die gebeurtenis. Anja werd dit jaar voor de vierde keer wereldkampioen dobbervissen. Naast haar werk in de kinderopvang, leeft ze van alles wat met vissen te maken heeft.