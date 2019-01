'Als mijn kinderen bij mijn ex zijn, vrees ik voor hun veiligheid'

Lieve Sabine,

Ik ben sinds drie jaar gescheiden en mama van twee kinderen. Reden van scheiding is met name zijn overmatig drank- en drugsgebruik. Simpele afspraken werden niet nageleefd en mijn ex schoffeerde en kleineerde mij. Uiteindelijk heb ik na zeven jaar de scheiding aangevraagd. Die verliep goed en vlot.

Nu heeft mijn ex een nieuwe vriendin die ook twee kinderen heeft en lapt hij alle veiligheidsregels aan zijn laars. Hij heeft bevestigd dat als ze met zijn zessen weggaan, het voorkomt dat alle vier de kinderen - in de leeftijd 6 - 9 jaar - op de achterbank worden gezet. Nu rijdt hij een Opel Corsa, en daar kunnen maar drie personen in de gordels achterin. Met vier kinderen op de achterbank begaat hij dus een strafbaar feit. Maar bovenal maak ik me zorgen om de veiligheid van mijn kinderen. Zeker nu er vakantieplannen zijn gemaakt...

Ik heb dit aangekaart tijdens een gesprek bij de advocaat maar de uitkomst was dat ik hem maar moet vertrouwen. Gezien zijn onbetrouwbare verleden en het feit dat hij meestal toch gewoon doet wat hij wil, heb ik er een rotgevoel over. Hij zegt dat ze met twee auto's naar België gaan. Maar ik heb geen garantie dat ze daar niet in één auto stappen. Om dit te voorkomen eis ik dat ze met een auto voor zes personen gaan, anders teken ik niet voor akkoord voor hun vakantie naar België. Ik moet namelijk als ouder toestemming geven dat mijn kinderen zonder mij de grens overgaan. Wat vind jij?

Sabine: "Ik begrijp je volledig: veiligheid van kinderen gaat boven alles. De wet schrijft ook voor dat een autogordel gebruikt moet worden als de betreffende zitplaats een gordel heeft. Zijn op alle plaatsen gordels aanwezig dan mag het aantal passagiers niet groter zijn dan het aantal autogordels. Lijkt me een duidelijke zaak, toch? En is de kleinste kleiner dan 1,35 dan moet het kind zelfs in een kinderautostoeltje. Wordt er geen gebruik gemaakt van de autogordel dan is de boete voor de bestuurder. En die is momenteel maar liefst 140 euro.

Daarnaast keert de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij verwonding door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk uit als er geen gordel gedragen werd. Maar dat zou je even moeten uitzoeken in de polis.

Kortom, je eis dat er een zespersoonsauto zou moeten komen voor de vakantieperiode vind ik allesbehalve een idioot voorstel. Is toch ook veel gezelliger als ze met z’n allen gaan? Laat 'm anders een grotere auto lenen van een buurtgenoot: autodelen kan al voor slechts 32,50 euro per dag. Succes!"

