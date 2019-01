Vandaag is het Nationale Voorleesontbijt, er worden door het hele land in bibliotheken, basisscholen en kinderdagverblijven voorleesontbijten georganiseerd Ook BN'ers (o.a. ambassadeur prinses Laurentien) zullen voorlezen aan kinderen. Lees jij je kinderen (nog) voor? Of is dat echt niet meer van deze tijd? We gingen de straat op en vroegen moeders hoe belangrijk zij voorlezen (nog) vinden. Bekijk de voxpop hier!

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik