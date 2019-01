Wie wil er met mij vreemdgaan?

Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag als het om vreemdgaan gaat; zo’n 40% schijnt buitenechtelijk te rommelen! Zelf ben ik twaalf jaar getrouwd, maar ik wil weleens weten wat mijn seksegenoten drijft om een seksvriendje te zoeken.

Sleur of lust

Volgens de talloze vrouwenforums blijken we om twee redenen vreemd te gaan. De meesten zijn niet tevreden met hun bestaande relatie. Ze zijn de sleur zat, missen aandacht van hun partner en hebben dus een relationele reden voor het overspel.

Een veel kleiner gedeelte heeft een biologische drijfveer: pure lust. Deze vrouwen hebben de behoefte om het eens met een ander te doen zodat ze de hormonen weer door hun lijf voelen gieren.

Seksueel actief

Vooral die laatste groep spreekt tot mijn verbeelding. Ik moet toegeven dat ik ook liever de Samantha uit Sex and the City zou willen zijn, maar ik ben het niet. Ik ken maar weinig vrouwen die dusdanig seksueel actief op zoek gaan naar iemand om mee te seksen.

Zelf stap ik ook niet zo snel op een man af en laat hem onomwonden weten dat ik hem zie zitten. Ik laat me liever verleiden; maak mij maar ouderwets het hof. Maar goed, als ik een buitenechtelijke date wil, moet ik daar toch echt zelf moeite voor doen.

Midlife crisis

Waar vind ik een man om mee vreemd te gaan? In mijn dorp lopen genoeg bronstige veertigers die hun midlife crisis te lijf willen gaan met een stevig robbertje overspel.

Maar net zoals rommelen met een collega of iemand uit de kennissenkring vaak leidt tot ongemakkelijke en pijnlijke situaties wanneer het 'uitkomt', zo lijkt het me erg slecht voor mijn reputatie om me te storten op mijn dorpsgenoten.

Tweede liefde

Second Love biedt uitkomst. De site richt zich op overspelige mensen en voert als slogan Life is short, have a second love!. Voordat ik me inschrijf heb ik een gesprek met de eigenaar van de site.

Erik Drost (destijds 43, red.) bedacht dat er een markt moest zijn voor mensen die naast hun bestaande relatie een tweede liefde zochten. Zijn idee sloeg aan: inmiddels hebben al meer dan 125.000 mensen een uniek profiel aangemaakt. Een kwart daarvan is vrouw.

Nieuwe vriendin

Dus ruim 30.000 vrouwen gaan actief op zoek naar een buitenechtelijke date! Zelf doet Erik niet aan buitenechtelijke relaties. Hij heeft genoeg aan zijn nieuwe vriendin, maar begrijpt wel waarom steeds meer vrouwen zich op zijn site inschrijven.

"Vaak zijn vrouwen voor hun man minder belangrijk dan de afstandsbediening. En als ze iets willen vragen, horen ze negen van de tien keer: 'Wacht even…' Hij vindt Het Journaal of Studio Sport belangrijker. Uiteindelijk schreeuwt zo’n vrouw om aandacht en via Second Love kan ze dat heel gemakkelijk en gecontroleerd krijgen."

Vrijpostig

Tja, Eric heeft een punt. Ik snap het best wanneer vrouwen hun heil bij een ander zoeken. In sommige relaties is het inderdaad armoe troef als het om aandacht gaat. En dat is waar het de overspelige vrouw in veel gevallen om te doen is: gezien worden.

Ik schrijf me in en naast de gebruikelijke informatie als uiterlijke kenmerken en leeftijd moet ik ook vragen beantwoorden die best vrijpostig zijn. Houd ik bijvoorbeeld van orale seks, wil ik graag kijken of bekeken worden en ben ik te porren voor een spelletje bondage of een trio?

Geile kop

Ook moet ik vertellen wat mijn gewenste relatie is. Ik vul 'flirten en daarna zien we wel' in. Mijn naam houd ik geheim, maar ik zet er wel een echte foto op. Na één dag heb ik al veertig mailtjes, een week later zijn dat er over de tweehonderd. Blijkbaar lig ik goed in de markt van de notoire vreemdgangers.

Het voelt best raar om al die berichten te lezen. Ze variëren van korte krabbels als 'Ik vind jou een ontzettend mooie vrouw, wil jij met mij het avontuur aan?' tot 'Wat een geile kop, zullen we neuken?'.

Kalende dikkerd

Ook gaan sommige mannen helemaal los en schrijven ze dat ze zich enorm aangetrokken voelen tot mijn profiel, gelukkig getrouwd zijn (?!) maar met mij het gemis in de relatie willen opvullen.

Niet iedere man heeft een foto geplaatst en aangezien ik van nature al niet teveel moeite wil doen voor een vent, vallen die meteen af. Tja, kom op zeg: ik heb geen zin om eerst over en weer te mailen om er vervolgens achter te komen dat ik met de zoveelste kalende dikkerd te maken heb.

Mail

Want eerlijk is eerlijk, niet iedere man die op deze site staat, is een cadeautje voor het oog. Ik zie heel gewone mannen, aantrekkelijke mannen, zelfingenomen mannen Heading 2die kijken alsof ze een godsgeschenk zijn en echt heel lelijke mannen. Maar gelukkig zijn er ook een paar knappe, jonge exemplaren met wie je in een ontuchtige bui best meer dan een beschuitje wilt eten.

Ondertussen heb ik thuis ook nog een man, die zich dit keer vaker dan gebruikelijk interesseert voor mijn werk en buitenactiviteiten. "Wie ga je ook alweer interviewen? En moet je nu alweer tennissen?" Ook zie ik dat hij in mijn mail heeft gesnuffeld.

Lekker ding

Op mijn vraag of hij zich zorgen maakt, zegt hij dat-ie voelt dat ik niet alles tegen hem vertel. En daarin heeft hij helemaal gelijk. Alles in het kader van mijn onderzoek weliswaar, maar ik heb 'B78' wel gemaild dat ik zijn bericht leuk vind.

Onomwonden liet 'B78' me namelijk weten dat ik er volgens hem lekker uitzie en hij ervan overtuigd is dat wij het samen leuk kunnen hebben. En zijn foto? Nou, ik kreeg het er warm van. Wat een lekker ding!

Buitenechtelijk

Maar zet ik dit door? Ga ik daadwerkelijk met hem daten om te voelen hoe vreemdgaan werkt? Ik ben in elk geval ontzettend benieuwd naar zijn beweegredenen. Waarom gaat een jonge man (32) met een, volgens eigen zeggen, prima relatie van vijf jaar op zoek naar een buitenechtelijke date? Daarnaast ziet hij er ook nog leuk uit. Deze man heeft toch geen tussenkomst van een website nodig?

We bellen en spreken af om elkaar in een grand café in de hoofdstad te treffen. Stiekem. Ik moet toegeven dat het me angstaanjagend makkelijk afgaat om buitenechtelijk te rommelen en dat vervolgens compleet te verzwijgen voor mijn echtgenoot.

Buikpijn

Maar als ik er echt bij stilsta, krijg ik er ook buikpijn van. Ik zou het andersom namelijk helemaal niet zo grappig vinden. Dus vertel ik thuis én aan mijn geheime date wat er gaande is. Mijn man is niet onverdeeld enthousiast over deze opdracht, maar vertrouwt me.

De buitenman voelt zich daarentegen enorm bedrogen. Dat is toch wel de grootste grap ooit! De man die op het punt staat om een date te hebben met een vrouw die niet de zijne is, vindt het geen stijl dat ik niet voor een wilde nacht te schaken ben.

Motel

Omdat hij blijft volhouden dat ik van gedachten zal veranderen zodra ik hem zie, stem ik alsnog in met een afspraakje. Dit wil ik toch wel meemaken. Nu voor mij duidelijk is dat ik het bed niet met hem zal delen, durf ik af te spreken bij een motel langs de A9.

Terwijl ik door de lobby naar het restaurant loop, zie ik een stel van middelbare leeftijd opgewonden aan elkaar plukkend voor de receptie staan; die gaan vreemd, dat is duidelijk.

Inchecken

De receptioniste wil me niet vertellen hoeveel stellen zich gemiddeld per week voor een uurtje of twee inchecken, maar een vriendin die vroeger een Van de Valk-receptie bemande weet wel beter.

Zeker een paar keer per dag kwamen er stelletjes voor een kamer, die contant betaalden en binnen kantooruren weer weg waren. Vreemdgaan blijft een florerende business.

Smsje

Ondertussen wacht ik aan mijn tafeltje in het restaurantgedeelte op 'mijn' B78. Na een half uur is hij er nog niet. Zal ik hem bellen? Nee, slecht idee: vreemdgangers kun je niet zomaar bellen. Die moet je eerst een sms’je sturen en vragen of het uitkomt.

Het is namelijk zondagochtend en dan zitten een heleboel gezinnen aan het ontbijt. Ik denk aan mijn man die met de kinderen de duinen in zou gaan… Dat doet het 'm; ik houd het voor gezien.

Ouders

Terwijl ik buiten over het parkeerterrein loop, zie ik een prachtige jongen die druk bellend naar de ingang loopt. "Ik ben nog heel even op de zaak bezig en rond een uur of twee gaan we dan naar jouw ouders", hoor ik hem zeggen.

Ik houd mijn zonnebril op en passeer hem stoïcijns. Het is goed zo. Ik snap heel goed hoe dit allemaal werkt en waarom mensen dit doen; vreemdgaan gaat om aandacht, spanning en seks. Maar ik ga naar huis, lekker naar mijn eigen man.