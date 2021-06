Daghoroscoop 12 juni - Raak niet verstrikt in gekibbel, Kreeft

VANDAAG JARIG

In je carrière zul je af en toe voor raadsels staan. Focus in zo’n geval meer op je huis en gezin en je fysieke en emotionele welzijn. Succes in je werk keert vanzelf weer terug. Ga liever niet naar het buitenland en heb meer geduld met ouders en superieuren.

ZONDAG JARIG

Als emotioneel betrokken mens gaat het lot van minder bedeelde naasten je intens aan; wat hen overkomt, overkomt ook jou en als het hen goed gaat, gaat het ook goed met jou. Het is echter beter voor je als je wat afstand kunt nemen. Cultiveer je geloof en vertrouwen om hartklachten te voorkomen.

RAM

Zet rusteloosheid positief in door thuis een kamer op te knappen of onkruid te wieden in de tuin. Je kunt een nieuwe vaardigheid aan je repertoire toevoegen door je te bekwamen in een ongebruikelijk tijdverdrijf.

STIER

Ga extra zorgvuldig om met kwesties die relatief onbelangrijk lijken. Geloof het of niet, maar triviale factoren kunnen grote gevolgen hebben als ze over het hoofd worden gezien of terzijde geschoven. Een gewaarschuwd mens…

TWEELINGEN

Zelfvertrouwen plus de ervaring die je hebt opgedaan, kunnen je het zetje geven om voor jezelf te beginnen. Spreek af met vrienden die een soortgelijke stap hebben ondernomen, zodat je op de hoogte bent van eventuele valkuilen.

KREEFT

Het moment is gekomen om de wielen in werking te zetten naar de toekomst. Raak niet verstrikt in kleinzielig gekibbel met familie of vrienden, want dat is een onzalige verspilling van energie. Je hebt betere dingen te doen.

LEEUW

Neem je dit weekend voor om af te rekenen met al het achterstallige werk, zodat je met een schone lei aan een nieuwe periode kunt beginnen. Richt je blik op de toekomst en doe afstand van alle verzamelde spullen en rompslomp.

MAAGD

Maak dit weekend optimaal gebruik van de mogelijkheden om met familie af te spreken die je leven recent extra charme hebben gegeven. Toon dankbaarheid voor goed gezelschap en betoonde hartelijkheid.

WEEGSCHAAL

Er kunnen zich moeilijkheden voordoen met betrekking tot je loopbaan. Het zal niet meevallen het luisterend oor te bereiken van degenen die aan de touwtjes trekken. Besef op tijd dat een weekend bedoeld is om te ontspannen.

SCHORPIOEN

Iemands helpende hand zal aangenaam zijn, maar houd in de gaten hoe zwaar je bij diegene in het krijt komt te staan. Dezelfde persoon kan zich tot je aangetrokken voelen en als dat niet wederzijds is, moet je dat eerlijk zeggen.

BOOGSCHUTTER

De stand van de maan kan een vreemde uitwerking op je hebben. Hoewel het intellect van sommige mensen je aantrekt, kun je twijfelen aan hun integriteit. Wees niet te haastig met je oordeel als je niet alle feiten kent.

STEENBOK

Luister liever naar anderen dan zelf aan het woord te zijn. Een geliefde kan proberen je iets duidelijk te maken, maar als je niet oplet zal dat niet tot je doordringen. Maak van elke dag een klein feestje, met de nadruk op klein.

WATERMAN

Er lijkt sprake van elkaar tegensprekende trends. Gedraag je niet als een drilsergeant en gun de dagen hun eigen tempo. Zij die gaan trouwen worden gezegend met een langdurige relatie. Bijt op je tong bij een twistgesprek.

VISSEN

Stel je in op een plezierig weekend. Een nieuw artistiek project heeft een ruime kans op een succesvol resultaat, al kan het gemengde reacties oproepen. Laat je niet verleiden om te roddelen en houd vertrouwelijkheden voor je.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!