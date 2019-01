'Ontmasker mannen die ongevraagd piemelplaatjes sturen!'

Ik ontving vorige week een Facebook-bericht van een man die zich aanbood; ik scheen van jonge mannen te houden, had hij via via gehoord. Hij was niet alleen niet goed geïnformeerd, maar had ook nog eens over het hoofd gezien dat ik in een relatie met kinderen zit. Ach, Can't blame the man for trying, dacht ik. Waarschijnlijk had hij hetzelfde bericht naar duizend andere vrouwen gestuurd én hij had het tenminste bij woorden gehouden.

Onappetijtelijk

Hoe anders is dat bij de vrouw die vandaag een tweet deelde. Ze had in haar inbox een bericht ontvangen van een man die haar wel een tantramassage wilde geven; hij had namelijk uit haar tweets opgemaakt dat ze op liefdesgebied wat blokkades had. Om haar te overtuigen had hij er een naaktfoto bij gedaan. Ze besloot het bericht plus foto te openbaren. Smaken verschillen natuurlijk, maar ook ik bestempel het beeld als tamelijk onappetijtelijk.

Kort na het verschijnen van haar tweet werd de vrouw door een andere vrouw op de vingers getikt. Het delen van het blootkiekje vond zij "niet heel aardig". Ik verslikte me bijna in mijn koffie toen ik het las. Niet heel aardig? Niet heel aardig? Een vrouw ongevraagd een foto van je tampeloeris toesturen; dát is niet heel aardig!

Potloodventers

Mannen die naaktfoto's of dickpics (van de penis alleen) sturen, zijn feitelijk gewoon moderne potloodventers. De techniek heeft in het voordeel van deze viezeriken gewerkt. Ze hoeven immers niet langer met slechts een regenjas de kou in om vrouwen lastig te vallen. Ze regelen het schrikeffect (of gevoel van afschuw - whatever) simpelweg vanuit hun huiskamer, waar de kachel loeit en de koffie vers is. Met een simpele (d)ruk op de verzendknop.

Potloodventen is schennispleging en in Nederland een strafbaar feit. Online potloodventen mag wat mij betreft net zo hard worden aangepakt. Het is natuurlijk een utopie te denken dat hier een speciale eenheid voor komt. Maar om het dan maar als makke schapen te accepteren? Ontmasker deze mannen maar! Ze kiezen er zelf voor dit risico te lopen. Laat het hun partner, baas, buren, ouders, kinderen - wie dan ook - maar zien.

Aanranding

Gelukkig kreeg de vrouw vooral veel bijval. Bijval van vrouwen die het ook meemaken. De een stelt het 'bijna gelijk aan aanranding'. Wat vooral doodeng is aan dit specifieke bericht; hij denkt bij deze vrouw een zwakte te hebben gevonden.

Het is dus geen at random verstuurd bericht, hij heeft zich echt in haar verdiept. Als een roofdier op zoek naar kwetsbaarheid. Hij gokte dit keer verkeerd, maar ongetwijfeld zal hij ook ooit beet hebben. En dan? Ik moet er niet aan denken…

Tentoonstelling

We kunnen het er lang en breed over hebben, feit is dat ongevraagd naaktfoto's sturen not done is. En doe je dat wel, besef dan dat er (verregaande) gevolgen aan kunnen kleven.

Misschien moeten getroffen vrouwen de krachten maar eens bundelen en er een tentoonstelling mee vullen. Maar dan wel eentje van een deerniswekkende treurnis. Bovendien schuilt er nog iets heel engs achter. Want dat ene piemelplaatje is slechts een middel om een doel te bereiken. Denk daar maar eens over na.