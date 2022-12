Seksspeeltjes bij HEMA: goed idee?

HEMA werkt samen met de erotische webwinkel Easytoys. Producten van Easytoys liggen al bij verschillende drogisterijen in de schappen. Vaak zijn deze te vinden in een speciaal erotisch schap of achter de kassa. Bij HEMA zullen de vibrerende eitjes en erotische massageolie tussen de beauty- en verzorgingsproducten staan. Want seksueel plezier is niets om je voor te schamen, zo vindt HEMA. De winkelketen gaat ervan uit dat er positief gereageerd wordt op het besluit, maar toch valt het niet bij iedereen in de smaak.

Goed idee

Je mooi en gezond voelen, daar kan niet alleen make-up of douchegel aan bijdragen. HEMA vindt dat seksueel plezier hier ook onder valt. „Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen”, verklaart unitmanager Tamara van Geest van het winkelwarenhuis in een persbericht. Hun partner Easytoys is blij met de plek die de producten hebben gekregen. „Als íets bewijst dat sex toys inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van HEMA liggen”, laat hij weten. Bij sommigen valt de beslissing echter in het verkeerde keelgat.

Slecht idee

Een erotisch product verkopen, terwijl jonge kinderen ze moeten afrekenen. Moet dat nou, vraagt een Twitteraar zich af. Ook zeggen mensen het raar te vinden dat een ’family friendly’-winkel zich nu bezighoudt met vibrators. Erotische spullen moeten alleen te koop zijn in winkels die daarvoor bedoeld zijn, zo luidt het onder andere.

Reacties

Sonja vindt het belachelijk dat HEMA seksspeeltjes verkoopt.

Randy kan het besluit nog niet geloven.

Seksspeeltjes zijn al jaren te koop bij de drogist. Daarom snapt Gerda de ophef rondom HEMA niet.

Een geweldig idee van HEMA, vindt Sjef.

Donny vindt dat seksspeeltjes alleen te koop moeten zijn bij erotische winkels.

Praat mee

Vind jij het een goed idee dat HEMA nu ook vibrators en andere erotische producten verkoopt? Omdat het net als verzorgingsproducten iets gewoons is? Of vind jij het niet kunnen, omdat er ook kinderen in de winkel komen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

