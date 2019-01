Met blote voetjes in de sneeuw: gezond of onverantwoord?

'Hoera! Verse sneeuw!' schrijft kinderopvang Hestia op haar eigen Facebook. 'Nu kunnen de kinderen sneeuwtrappelen. Van koude, frisse voeten slapen ze beter. Op alle locaties van de opvang gingen medewerkers met de peuters naar buiten.'

Bij het betreffende kinderdagverblijf wordt veel aandacht besteed aan kunst, cultuur en natuur. 'Kinderen helpen boodschappen doen, koken, spelen buiten, maken kennis met de natuur – en vies worden mag', staat op de site geschreven.

'Slecht weer bestaat niet: het is altijd lekker weer om buiten te spelen.' Dat blijkt, want zelfs in de ijskoude sneeuw gaan de leidsters met de kinderen de deur uit.

Lees nu op vrouw.nl: 'Van een pets op de billen ben ik niet slechter geworden

Bespottelijk

Het feit dat ze dit doen op blote voetjes, zorgt voor veel verontwaardiging op Facebook. 'Met alle respect. Als mijn kind, in een luier, blote benen en op blote voeten door de sneeuw moet of mag lopen bij jullie, haal ik haar daar per direct weg! Dit is absoluut niet oké', schrijft iemand.

Ook een ander vindt het niet pluis: 'Tuurlijk slapen ze beter als ze in coma raken van de onderkoeling. Zijn ze helemaal gek geworden?' Maar niet iedereen is het eens met de kritiek. 'Wat een dramatische reacties weer', vindt ene Amira. 'Als de kinderen het koud hadden of niet wilden, waren ze heus wel binnengehouden.'

Lees nu op vrouw.nl: Dit is waarom de Waterman een goede vriendin is

Dramatisch

Er reageren ook ouders die aangeven dat zij hun kinderen ook in de sneeuw laten spelen. 'Supergezond joh', schrijft Aisha. 'Sinds mijn kinderen dat doen hebben ze nooit last van verkoudheid of bronchitis. Je hoeft niet lang en ver te lopen op blote voeten, een koude prikkel is al voldoende.

Zo komt je cardiovasculaire systeem in werking. Door je bloedsomloop te stimuleren, maken virussen en bacteriën minder kans in je lichaam. Laat de kinderen genieten van wat de natuur te bieden heeft en laat hun immuunsysteem sterker worden. Maar dwing ze nooit!'

Lees nu op vrouw.nl: IJzel, sneeuw, kou... zo overleeft jouw huid de winter

Reactie

De kinderopvang zelf reageert kalm op alle ophef. 'Naar aanleiding van alle reacties laten wij u hierbij weten dat water- en sneeuwtrappelen is vastgelegd in ons pedagogisch beleid. De ophef verbaast ons, want wij doen dit al jaren. De ouders zijn hiervan op de hoogte en zijn daar ook mee akkoord. Van zowel koud als warm water is bewezen dat het goed is voor de gezondheid.'