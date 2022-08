Royals

Belgische prinses Maria Laura trouwt op 10 september

De Belgische prinses Maria Laura stapt op zaterdag 10 september in het huwelijksbootje met haar verloofde William Isvy, melden Belgische media. De bruiloft vindt plaats in Brussel, in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Waar het wettelijke huwelijk plaatsvindt is niet bekendgemaakt.