Melisa gaat, met haren en wenkbrauwen nog in de verf, een kijkje nemen bij het nieuwe huis. Hoe ver zijn ze met de verbouwing? En Andy komt er in de auto achter dat hij thuis per ongeluk nog een 'verrassing' heeft laten liggen... Bekijk de video hier!

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik