Joasia's baarmoederhalskanker was uitgezaaid: ik had het uitstrijkje gemist

Wel of niet je dochter laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker; het leverde bij ons op Facebook een flinke discussie op. Voor Joasia Kowalik is het geen ingewikkeld vraagstuk. Zij heeft haar dochter laten vaccineren en zelfs haar zoon krijgt van haar een prik om het virus niet te kunnen verspreiden. Reden: Joasia was er zelf bijna niet meer geweest.

Joasia: "Voorkomen is beter dan genezen. Toen ik ontdekte dat ik baarmoederhalskanker had was het al lang en breed uitgezaaid. Ik heb 45 bestralingen ondergaan, 5 hyperthermie's, 4 inwendige bestralingen en 6 chemo’s, gevolgd door 21 operaties. In totaal ben ik 25 keer onder narcose geweest in 21 maanden. Nog steeds heb ik vaak hoofdpijn en ben ik vergeetachtig.

Urinestoma

Ik ben mijn blaas en een nier verloren en mijn darmen zijn ontregeld. Ik mag niet meer tillen anders krijg ik te veel druk op mijn darmen. Ik heb een urinestoma en ik kan in verband met mijn darmen niet langer dan twee uur uit de buurt van een wc. Het is een groot wonder dat ik het overleefd heb. Ik heb een half jaar in het ziekenhuis gelegen en het ging tot twee keer toe zo slecht dat ik afscheid heb moeten nemen van mijn vriend en kinderen. Want ik zou de nacht niet redden.

In 2006 kreeg ik een oproep voor uitstrijkje. Die had ik gemist, maar ik voelde me ook wel prima. Tot ik tijdens de zwangerschap van mijn zoon klachten kreeg. Tijdens de zwangerschap doen ze alleen niet zoveel en daarna heb ik alsnog een uitstrijkje laten maken. Ik werd door de huisarts met Cin-4 (pap 3B, redactie) naar het ziekenhuis gestuurd. Daar ben ik geopereerd en is alles weggehaald.

Tennisbal

Ik bleef vijf jaar onder controle met twee keer per jaar een uitstrijkje. Ik had steeds wel pap 2a of 2b, maar de huisarts zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Totdat ik steeds meer klachten kreeg en een nieuwe huisarts mijn spiraal verwijderde. Dat ging niet; de arts zag daar van alles zitten.

Ik werd weer doorgestuurd naar het ziekenhuis en twee weken later begonnen de behandelingen. Ik had een tumor van 8,9 cm bij 9,6 cm. Zo groot als een tennisbal, met 'zijarmen' die net de longen niet raakten.

Uitgezaaid

Het was uitgezaaid en zat in mijn bindweefsel, blaas, nier en lymfesysteem. De behandelingen sloegen goed aan, maar ik kreeg complicaties. Door de chemo werd mijn darm poreus en scheurde. Ik heb een half jaar aan de sondevoeding gezeten.

De arts zei dat als ik dit zou redden, ik heel dapper zou zijn. Het werd inderdaad een gevecht van leven op dood. Ik woog op een gegeven moment nog maar 40 kilo. Inmiddels gaat het goed met me.

Scheiding

Hoewel ik sinds kort uit elkaar ben met mijn partner: de hindernissen waren te hobbelig in het natraject. Terwijl ik worstelde met de gevolgen van mijn ziekte, was bij hem het begrip weg. Een keuze die met verstand is gemaakt maar niet met het hart. Maar dat moet soms om verder te kunnen groeien. Het is ook niet allemaal één en al ellende geweest. Inmiddels ben ik begonnen met mensen te coachen en te begeleiden tijdens het ziekte proces en in het natraject. Zowel de zieke patiënt, het gezin en de werkgever zijn een belangrijke schakel is in het traject. Ik ben ervaringsdeskundige en ambassadrice van werken tijdens kanker.

Rotsen

Mijn ex-partner en de kinderen waren 5 jaar mijn rotsen in de branding.Voor de kinderen was het ook niet makkelijk: er was een scheiding en ik was ziek. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar inmiddels hebben we onze draai gevonden en zijn mijn kinderen 21 en 12."

Uitstrijkje

Jaarlijks sterven er nog zo'n 200 vrouwen in Nederland aan deze ziekte en 700 vrouwen krijgen jaarlijks het bericht dat ze baarmoederhalskanker hebben. Om het in een vroeg stadium op te sporen krijgen vrouwen tussen de 30 en 60 jaar iedere vijf jaar een uitnodiging voor een uitstrijkje. Dit kan je ook zelf thuis doen, deze test is net zo effectief als bij de dokter.