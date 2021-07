Mag de kat van de buren door je tuin lopen?

Het stel uit Venlo stapte naar de rechter en eiste dat de aanwezigheid van katten op hun erf verboden wordt. Het oordeel van de rechter? Een kat is onberekenbaar. Het gedrag van een kat kun je dus niet controleren. Daarom zal hij de katten geen verbod opleggen en mogen zij vrij rond blijven lopen.

Daarnaast konden de aanklagers niet voldoende bewijs leveren dat de katten meer dan één keer in hun tuin waren geweest. De eigenaren van de katten vermoeden daarom dat de schade juist komt van andere loslopende katten uit de buurt en niet van die van hun.

De advocaat van de aanklagers maakt bezwaar tegen dit oordeel. Hij vindt het asociaal van de eigenaars van de katten en is van mening dat de zij de dieren prima kunnen controleren, bijvoorbeeld door ze aan te lijnen of binnen te houden. Of hij in hoger beroep gaat is nog niet zeker.

Op Twitter zijn de meningen verdeeld. Zo begrijpt onderstaande Twitteraar wel waar de klacht vandaan komt. Ook hij zou niet blij zijn als de katten van de buren schade in zijn tuin aanrichten.

Anderen zijn van mening dat het wel heel overdreven is om een rechtszaak aan te spannen tegen de kat van de buren.

