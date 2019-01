Marianne Timmer: Ik heb geen spijt dat ik geen kinderen heb

“Gewoon negeren hoor, dan houdt hij snel op,” roept Marianne Timmer als haar hond Chico enthousiast naar buiten komt rennen om het onbekende bezoek te begroeten. De woning in het Gelderse Hierden deelt ze met haar echtgenoot, voormalig profkeeper Henk Timmer en tegenwoordig voetbalmakelaar.

Heb je veel opgegeven voor het schaatsen?

“Mijn broer heeft weleens gezegd: ‘Mijn zus heeft echt geen leven gehad, daar wil je nooit mee ruilen.’ Regelmatig kwam ik hem tegen op de trap, als hij laat thuiskwam van het stappen en ik weer vroeg naar de training ging. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik iets miste. Dat sociale leven, elke week uitgaan, heb ik nooit beleefd. Maar als je een half jaar niet naar de kroeg ging en weer eens kwam, was daar niks veranderd. In de tussentijd was ik naar Calgary geweest, Salt Lake City, Japan… een heel ander verhaal.”

Je hebt weleens gezegd dat je graag kinderen wilde...

“Dat is er niet van gekomen. Ik ben relatief lang doorgegaan en alle focus lag op de sport. Zwanger zijn en topsport gaan bijna niet samen. Er zijn wel vrouwen die het hebben gedaan, maar dan moet je weer terug aan de top komen, met een kleine thuis. Daarna werd ik coach en was ik net zo vaak weg. Dus nee, een kind is er niet van gekomen. Daar heb ik tot op heden geen spijt van. In theorie zou het nog kunnen, maar ik denk niet dat het nog gebeurt. Ik heb via Henk wel een leuke bonusdochter.”

Isa is inmiddels een puber van 16. Hoezeer ben jij bij haar betrokken?

“Ik ken haar al vijftien jaar, dus ze weet niet beter dan dat ik er altijd was. Vanaf het begin klikte het tussen ons, we hebben een goede band. Ze ging vaak met me mee naar de ijsbaan, dan schreef ze rondetijden op en deed ze andere klusjes, superleuk. Om het weekend is ze bij ons, maar ze heeft nu een brommer en zoeft regelmatig even langs. Ik ben niet een tweede moeder voor haar, hoor. Met de opvoeding heb ik me nooit bemoeid, dat vind ik iets tussen haar ouders. Ik ben alleen verantwoordelijk voor wat er hier thuis gebeurt en als ze er is, zorg ik dat het gezellig is.”

Hoe vaak sta jij nog op schaatsen?

“Als het even kan, schaats ik een keer per week met mijn beste vriend. Dat is genoeg, ja. Ik doe het niet meer met een doel, zoals vroeger; ik haal bevrediging uit het gevoel van schaatsen en het onderhouden van mijn conditie. Ik sport elke dag, dan voel ik me gewoon beter. Dus doe ik aan intervaltraining, krachttraining en fietsen. Ik wil fit door het leven gaan.”

Ben je fysiek veranderd?

“Ik heb minder dikke benen, die zijn zo’n twee maten dunner. Want hoewel ik nog elke dag sport, doe ik dat geen twee keer per dag meer en dat maakt verschil. Als ik foto’s van mezelf van vroeger zie, denk ik: ik had echt zo’n schaatskont. En dan was ik vergeleken bij anderen niet eens zo vol. Ik ben geslonken in mijn spieren, dat is prima. Inmiddels heb ik een normaal postuur, maar ik ben nog steeds afgetraind en dat wil ik zo houden.”

