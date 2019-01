Het was lang geleden dat ik aan het eind van mijn geld nog een stuk maand over had. Maar vorige week was het zover. Januari hakte er financieel flink in. Dat krijg je als je de incasso van je parkeervergunning, de afvalheffing en een factuur van de garage over het hoofd ziet (hoezo noemt men het een ‘een kleine beurt’ als je er minimaal 400 euro aan kwijt bent?).

SCHEIDING

De vraag is natuurlijk: 'Hoe kan het dat die bedragen mij telkens verrassen?' Gewoon omdat ik niet de hele dag met geld bezig ben. Doorgaans houd ik het hoofd net boven water.

De meisjes merken daar weinig van. Al zag hun leven er vóór de scheiding, materieel gezien, aanzienlijk beter uit: extravagante verjaardagsfeestjes, dure kleding en minimaal drie vakanties per jaar. Dat is tegenwoordig wel anders.

LUXEPOES

Ik klaag niet, er zijn duizenden mensen die het moeilijker hebben dan ik en überhaupt niet op vakantie kunnen. Ik heb geen tonnen op mijn bankrekening, maar ik ben wel een luxepoes.

Zo ga ik liever een midweek naar een resort (met spa) dan drie weken koud douchen op een natuurcamping in Bretagne. Met dat laatste is weinig mis, maar het geeft mij nauwelijks een vakantiegevoel.

HONGERIGE LEEUWEN

Rijk zijn is overigens nooit een doel geweest. Als ik een vermogen wilde, was ik wel rechten of geneeskunde gaan studeren. Iedereen weet dat journalistiek - behalve wijsheid, bijtend sarcasme en een kast vol boeken - weinig oplevert.

Het huishouden in je eentje financieren, dat is wel een flinke tegenvaller. Het blijkt een stuk ingewikkelder dan ik aanvankelijk dacht. Naast vaste lasten als huur, energiekosten en milieuheffingen heb ik twee kinderen die letterlijk uit hun kleding vliegen, als hongerige leeuwen de ijskast plunderen en de meest uiteenlopende hobby’s hebben.

WINTERSALE

Ik heb ergens een potje voor als de printer of wasmachine het begeeft, maar spaargeld voor de meisjes opbouwen lukt me niet. Dat vind ik lastig. Toch geef ik graag en zonder schuldgevoel geld uit.

Toegegeven, daarbij reken ik mezelf snel rijk. Neem de wintersale: een zwarte blouse voor 10 in plaats van 40 euro?! Dat is 30 euro winst! Behalve als je al vier identieke dingen in de kast hebt hangen en je zelden een blouse draagt. Dat ik graag iets koop, betekent overigens niet dat ik een gat in de hand heb.

RELATIETHERAPIE

Het was een therapeut die me liet inzien dat kopen zo slecht niet is. Mijn ex en ik waren, als een soort uitstel van executie, in relatietherapie gegaan. Toen het beladen onderwerp geld ter sprake kwam, legde de therapeut de vinger op de zere plek.

De ex vond dat ik niet goed met geld kon omgaan. Hij was degene die een godsvermogen verdiende, maar zelden iets spendeerde, omdat ik 'alles' al uitgaf. “Liefde en geld hebben veel overeenkomsten”, zei de therapeut.

“Wie slechts spaart en zelden uitgeeft, zal vaak op dezelfde wijze met liefde omgaan. Die neemt, houdt vast en pot op. De geldstrooiers zijn tevens de 'gevers' in een relatie. Het geld vloeit, zoals zij ook de liefde laten stromen.” Het was een eyeopener; ik heb helemaal geen gat in mijn hand, maar een hart dat overstroomt van liefde!

