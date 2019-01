Nooit meer een miskoop: 8 SALE-tips

Tip 1: ’Nee’ durven zeggen

Koop niet vanwege de lage prijzen. Als schoenen niet lekker zitten, koop ze dan gewoon niet, zelfs al kosten ze maar een paar tientjes. En een kriebelende wollen trui gaat niet lekkerder zitten dankzij de enorme korting. Durf 'Nee' te zeggen!

Maar wel doen: die geweldige tas die je eigenlijk in het zwart wilde hebben maar nog steeds niet is afgeprijsd is er nu wel in het knaloranje of mintgroen. Het gaat om het model immers? En bij je veilige zwarte outfits is dit een prima eyecatcher. Daar ga je absoluut nog veel plezier van hebben…

Tip 2: Geen tassen vol kopen

Ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Deze periode is bij uitstek geschikt om superkoopjes te scoren in het hogere genre. Laat dus de massakleding links liggen en richt je op de duurdere merken die je normaal niet wilt/kunt kopen. Hier kun je nu fijne items bemachtigen voor een prikkie.

Richt je op basisitems waarvan je zeker weet dat ze over vijf jaar ook nog dienst kunnen doen. Bijvoorbeeld een zwart kanten jurkje van luxe materiaal, een chique zijden blouse, een zwarte pantalon of een paar torenhoge pumps van een gerenomeerd merk. Met één duur stuk kun je ook al heel blij zijn. Echt!

Tip 3: Check prijzen

Houd je telefoon in de aanslag om de van/voor prijzen te checken via internet. Soms worden hogere prijzen genoemd dan ze in werkelijkheid zijn en dan zijn de kortingen dus niet waarheidsgetrouw. Het is ook verstandig om bij een duurdere aankoop even afstand te nemen en bijvoorbeeld eerst even koffie te gaan drinken. Is het item nog steeds in je hoofd na een uur? Dan is kopen een goed idee. Zo niet, overslaan en vergeten!

Tip 4: Onderhandelen

Wil je een bepaald item heel erg graag hebben maar vind je de korting niet hoog genoeg? Dan is het absoluut geen schande om te onderhandelen in de winkel. Laat weten dat je het item voor een bepaald bedrag best zou willen hebben. Vergeet namelijk niet dat winkeliers tegen het einde van het seizoen graag plaats maken voor nieuwe (zomer)collecties.

Tip 5: Ruilen

Heb je toch een verkeerde aankoop gedaan? In de meeste gevallen mag je - ook tijdens de uitverkoop - ruilen of krijg je op zijn minst een tegoedbon. Als je bij thuiskomst toch zeker weet dat je de aankoop niet zult dragen breng die dan zo snel mogelijk terug. Eenmaal in de kast gehangen dient dit namelijk alleen als ‘vulling’ en ben je alsnog duur uit.

Tip 6: Koop cadeaus

De uitverkoop is ook uitermate geschikt om cadeaus in te slaan. Op die manier kom je met een geweldig cadeau aan. Maak een lijstje van mensen die hun verjaardag binnenkort vieren. Stel jezelf ook een budget in het vooruitzicht waar je niet overheen mag gaan. Alleen op die manier houd je de aankopen binnen de perken en laat je je niet door emoties meeslepen.

Tip 7: Denk vooruit

Probeer je tijdens het winkelen alvast in het aankomende seizoen te verplaatsen. Dus als je nu shopt: denk alvast aan de zomer dus aan wapperende blouses, korte mouwen, sandalen, lichte en vrolijke kleuren, badkleding...

Hoewel het met deze kou lastig inleven is, ben je straks vast dolblij met je zomerse aanwinsten. Tegen de tijd dat je dan iets nodig hebt hoef je geen dure aankopen te doen maar trek je zo de koopjes van de wintermaanden uit de kast.

Tip 8: Niet te klein kopen

We weten het allemaal en toch doen we het vaker dan we denken en vooral tijdens de uitverkoop. We kopen een maat te krap en hopen dat we nog afvallen. Meestal gebeurt dat niet en zitten we met te kleine kleding opgescheept die, je raadt het al, in de kast blijft hangen.

