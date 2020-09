‘Mijn gierige schoonzoon verwacht dat ik alles betaal’

“Mijn dochter heeft altijd al een vreselijke smaak gehad, als het op mannen aankomt. Maar toen zij een half jaar geleden thuiskwam met haar huidige vriend, had ik eindelijk weer hoop. Hij was anders dan haar exen. Althans dat dacht ik...

Cadeau?

In het begin van de relatie merkte ik niets geks aan het nieuwste lid van de familie. Hij had een goede baan, leek erg betrouwbaar en was gewoon ontzettend lief voor mijn dochter. Hij stelde zelfs voor om samen een weekendje weg te gaan; dat had ik nou nog nooit meegemaakt! Hij wilde ons graag Barcelona laten zien en dus besloten we drie dagen Barcelona te boeken.

Mijn man en ik waren in de veronderstelling dat we onze tickets en hotelovernachting zelf zouden betalen en dat mijn dochter en schoonzoon hetzelfde zouden doen. Geen gekke gedachte, toch?

Vol enthousiasme boekten we die avond een vliegreis en een leuk hotelletje en stuurden we onze dochter en haar nieuwste aanwinst een betaalverzoek. Maar daar ging het fout: vriendlief was ervan uitgegaan dat wij wel zouden betalen en vond het maar gek dat wij dat zelf niet snapten. We besloten er niet zo’n probleem van te maken en de reis in zijn geheel te betalen. Misschien hadden we het inderdaad verkeerd begrepen.

McDonald’s

Eenmaal aangekomen in Barcelona stopten echter zijn vreemde ‘verzoekjes’ niet. Ook het ‘luxe’ etentje op de eerste dag van de trip wilde hij niet zelf betalen, want dat vond hij veel te duur. Hij vond het immers ook prima om bij de McDonald’s te gaan eten! En dat hebben we de dagen daarna dan ook maar gewoon gedaan, want ik bleef niet voorschieten. Zijn Big Mac menu betaalde hij tenminste wel zelf.

Het blijft een rare vogel die schoonzoon van mij. Ik heb het weleens besproken met mijn dochter, maar die wil niets negatiefs over hem horen. Ze is gewoon smoor op haar leuke vriendje en hartstikke verblind door de liefde.

Gierig

Het gekke is: hij heeft wel geld, want zijn baas betaalt hem prima. Maar het is dus gewoon een ontzettende krent.

Ik heb sindsdien niets meer voor hem betaald, want ik blijf niet aan de gang. Hij heeft ons ook niet meer mee uit eten of mee op reis gevraagd. Misschien maar beter, want ik kan hem inmiddels niet meer uitstaan. Ik denk dat hij de boodschap ook wel heeft begrepen. Maar op verjaardagen en familiefeestjes doen we allebei ons best om het gezellig te houden. En het G(eld)-woord wordt voortaan angstvallig vermeden.

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.