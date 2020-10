’Pas over 72 uur getest kunnen worden? Jouw schuld!’

Een vriend van mij kreeg onlangs klachten. Hij belde dus braaf de GGD, die onbereikbaar was, omdat alle lijnen plus de website overbelast waren. Toen hij, na uren proberen, eindelijk wel iemand te pakken kreeg, bleek dat hij 72 uur moest wachten voor hij terecht kon voor een test.

Misbruik

Heel vervelend en ook nogal beschamend in een geciviliseerd Westers land in crisis dat veel beter vooruit had moeten zien, maar niks aan te doen. Dan dus maar wachten en in zelfopgelegde quarantaine, hoe lastig ook. Maar veel mensen denken daar anders over. De mens zou de mens tenslotte niet zijn als-ie niet zou proberen door de mazen van de wet te kruipen.

Er wordt flink misbruik gemaakt van de voorrangsregeling voor mensen met risicoberoepen. Want wachten, daar hebben we geen zin in. Dus kruipen we gewoon lekker voor. Met als gevolg dat het hele testproces muurvast loopt en deze crisis voor iedereen alleen maar langer duurt. En bedankt hè, mensen. Wat doen we het toch lekker ‘samen’.

Gefaald

Ik zal de eerste zijn om te roepen dat het kabinet enorm gefaald heeft in het testbeleid. Het slaat natuurlijk nergens op dat de dames en heren in Den Haag niet konden bedenken dat het in het najaar waarschijnlijk nogal druk zou worden. Tenslotte wordt het ieder jaar herfst en wordt iedereen dan dus ziek. Je hoeft geen viroloog te zijn om dat te bedenken.

Dus ja, Hugo en z’n vriendjes hebben het goed verkloot en daar zijn wij de dupe van. Maar dan hoeven we het toch niet nog erger te maken? Als je niet werkzaam bent in een risicoberoep, lieg daar dan ook niet over. Natuurlijk is het vervelend als je klachten hebt en je kunt niet snel terecht. Tenslotte, wie moet dan de boodschappen doen of de kinderen naar school brengen?

Puinbak

Mark Rutte roept wel zo makkelijk dat je dan je ‘netwerk’ moet inschakelen, maar we hebben niet allemaal zo’n netwerk. Niet iedereen heeft een lieve buurvrouw die wel even een zakje boodschappen over de schutting kan gooien, niet iedereen heeft een partner die voor de kinderen kan zorgen terwijl jij jezelf opsluit in de slaapkamer.

Het is allemaal heel lastig en voor een groot deel is dat een direct gevolg van de puinbak die het kabinet ervan heeft gemaakt met haar inadequate beleid. Maar een voor allen, allen voor een, toch? Als de overheid niet solidair is met ons, dan moeten wij het zelf maar zijn met elkaar. Anders komt hier nooit een einde aan.

Voorrang

Heb je geen voorrang, pak die dan ook niet. Veins geen uitzonderingspositie, want je pakt die af van iemand die die echt nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat de kinderen les kunnen blijven krijgen bijvoorbeeld en hun ouders dus een poging kunnen doen om nog iets van de economie overeind te houden. Of om ervoor te zorgen dat de reguliere zorg niet helemaal gestopt wordt.

Je denkt misschien dat jouw ene snelle testje niet zoveel uitmaakt, maar dat doet het wel. Het gaat namelijk niet om jou, het gaat om ons. Om ons allemaal. Die ene, kleine keuze die jij maakt voor jezelf op dat moment heeft gevolgen voor de hele maatschappij. En, uiteindelijk, gaat het misschien juist ook wél om jou.

Want wat als jij straks, god verhoede het natuurlijk, kanker krijgt, maar niet geholpen kunt worden omdat al het zorgpersoneel in de wacht hangt bij de GGD en een week niet kan werken omdat ze in quarantaine moeten wachten op een test? Word je dan boos als blijkt dat de kanker ondertussen is uitgezaaid en je dus de pijp uit gaat? Hoe lullig het ook klinkt, dat is dan eigenlijk wel je eigen schuld. Haastige spoed is tenslotte zelden goed.

Geduld

Beste mensen, geduld is een schone zaak. Maar als we dat niet kunnen opbrengen, zitten we straks in een situatie waarin we alleen maar langer moeten wachten. Dan kunnen we, net zoals in Italië, alleen nog maar een test krijgen als we eerst door de ballotage van de huisarts heen gekomen zijn.

En als die je niet als urgent genoeg bestempeld heeft zit je misschien niet 72 uur op een houtje te bijten omdat je geen boodschappen mag doen, maar drie weken. En dan heb jij straks eigenhandig de tweede lockdown veroorzaakt, omdat je per se niet thuis wilde blijven. Hoe ironisch.