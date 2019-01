Crowdfunding voor doodzieke moeder: ’Deze reis is haar laatste wens’

Ⓒ Eigen foto

Maria Ebben (41) kreeg de dag voor kerst te horen dat ze kanker heeft. Uitgezaaid in haar botten, bleek al snel. Doktoren kunnen niks meer voor haar doen. Haar laatste wens is om met haar dochter (15) naar Kaapverdië te gaan. Beste vriendin Patricia Kiesewetter (36) startte een crowdfundingsactie om geld in te zamelen.