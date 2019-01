Yolanda's man krijgt maar geen toeristenvisum: 'Op 1 januari kregen we slecht nieuws'

Yolanda: "In 2010 organiseerde ik reizen naar Oost-Afrika. Samen met mijn dochter was ik afgereisd naar Egypte om nieuwe bestemmingen te zoeken. We kwamen uit bij het plaatsje Dahab, een voormalig hippie-dorpje in de Sinaï, naast de Rode Zee.

ZIEK

Op een dag zat ik in een meeting met andere touroperators om de mogelijkheden voor rondreizen in Dahab te bespreken, toen ook Yaser aanschoof. Ik vond hem meteen een knappe verschijning, maar was helemaal niet bezig met een nieuwe liefde.

Mijn dochter was ziek geworden en mijn werk was hartstikke druk; ik had wel iets beters te doen. Hoewel ik wel een klik voelde, gingen mijn dochter en ik terug naar Nederland zonder dat we gegevens hadden uitgewisseld.

VERLATEN

Een paar weken later kreeg ik een berichtje op Facebook, dat ik meteen verwijderde omdat ik de afzender niet kende. Weer een week later kreeg ik nog een berichtje van dezelfde man; hoe het met mijn dochter ging. Als deze man wist dat mijn dochter ziek was, dan moest ik hem wel kennen. Pas toen ik op zijn profiel keek, herkende ik Yaser.

We kletsten over ons werk en onze interesses. Yaser vertelde dat zijn vrouw hem had verlaten en dat hij nu in zijn eentje voor hun twee kinderen zorgde. In Nederland is zo’n verhaal al redelijk uitzonderlijk, maar in Egypte is het pas écht zeldzaam. Ik was ervan onder de indruk.

HUWELIJKSBOOTJE

Een paar maanden na ons eerste contact op Facebook, zocht ik hem op in Egypte. Toen sprong de vonk van mijn kant pas écht over. Bij Yaser was dat al eerder gebeurd. Hij vertelde dat hij al met me wilde trouwen vanaf het eerste moment dat hij me zag, die dag in Dahab.

Tussen onze gezinnen klikt het ook heel goed. Zijn kinderen zagen mij al snel als hun moeder en tussen mijn dochter en hen was het ook meteen goed. One happy family dus eigenlijk! Twee jaar nadat we elkaar hadden leren kennen, stapten we in het huwelijksbootje.

SCOOTERONGELUK

Omdat Yasers kinderen nog een stuk kleiner zijn, ging ik eigenlijk altijd die kant op. In de afgelopen acht jaar ben ik misschien wel een keer of dertig naar Egypte gevlogen. Dat vond ik nooit een probleem. Ik voel me er thuis en mijn dochter is al volwassen dus die kan prima in haar eentje thuisblijven.

Maar sinds ik bijna vier jaar geleden een scooterongeluk heb gehad en ik daaraan een beknelde zenuw en een 'schijf' in mijn heup heb overgehouden, zit ik vast in Nederland. Door de pijn slaap ik slecht en doordat ik zo slecht slaap, is er van mijn weerstand weinig over. Ik heb daardoor al een paar keer een longontsteking gehad. Met het vliegtuig naar Egypte - bijna zes uur vliegen - red ik gewoon niet meer.

TOERISTENVISUM

Vorig jaar vroegen Yaser en ik voor het eerst een toeristenvisum voor hém aan. Ik wilde hem graag bij me hebben en omdat ik fysiek helemaal niet in orde was, kon ik ook wel wat hulp gebruiken.

We keken er enorm naar uit om de kerstdagen en zijn verjaardag op 1 januari samen door te brengen. Helaas kregen we op 1 januari slecht nieuws: zijn visum was afgekeurd omdat er twijfel bestond over of Yaser nog wel zou terugkeren naar Egypte.

ADVOCAAT

Het maakt me boos: Yaser heeft een bedrijf, een appartement en schoolgaande kinderen waarvoor hij als enige kan zorgen. Er zijn al mensen die hebben voorgesteld om het dan maar illegaal te doen, maar dat wil Yaser absoluut niet.

Ik heb een advocaat in de arm genomen en volgens haar zou Yaser op basis van zijn gegevens gewoon een toeristenvisum moeten krijgen. Waarschijnlijk is er alleen gekeken naar het land van herkomst en is zijn visum op basis daarvan afgewezen. Heel oneerlijk, want de ene man uit Egypte is de andere niet.

VERHUIZEN

Samen gaan we dit aanvechten zodat hij hopelijk een paar weken deze kant op kan komen om voor mij te zorgen. In de toekomst zou ik wel naar Egypte willen verhuizen, misschien dat we samen iets moois kunnen opzetten in de Sinaï. Maar eerst moet ik beter worden en dat zou een stuk sneller gaan als Yaser me af en toe een beetje zou kunnen helpen!

