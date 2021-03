’Mijn man vindt me te mager en raakt me niet meer aan’

Lieve Sabine, ik ben enorm vermagerd door stress om onze broodjeszaak plus wat andere problemen en nu vindt mijn man me niet meer aantrekkelijk. Niet dat hij dat echt gezegd heeft, maar hij raakt me niet meer aan en is nooit écht lief voor me. En weet je, als ik heel eerlijk ben dan geef ik hem geen ongelijk want ik ben echt te mager. Mijn ribben steken zowat voorbij mijn borsten en ik heb geen vorm meer in mijn billen. Maar eigenlijk zou het toch niet alleen om mijn uiterlijk moeten draaien, toch? Het gaat nu iets beter met me, maar ik voel me zo nietig en ongelukkig. Wat kan ik tegen hem zeggen om hem te vertellen dat ik me daar heel onzeker door voel?

Sabine: „Wat naar voor je! En nee, het zou niet alleen om je uiterlijk moeten draaien. Maar is dat de enige reden? Je zegt ’stress om onze broodjeszaak’, dus ik neem aan dat je die horecaonderneming samen met je man hebt. Heeft hij daar misschien ook stress door? Want een teveel aan stress beïnvloedt hem ook. Jij krijgt geen hap meer door je keel en misschien staat zijn hoofd even helemaal niet naar intimiteit. Persoonlijk denk ik dat erover praten de eerste stap naar een oplossing is. Vraag hem gewoon wat er is en vertel hem dat je onzeker bent over je lichaam. Hij is je man, degene met wie je alles zou moeten kunnen delen. Daarnaast hoef je helemaal niet zo hard voor jezelf te zijn als je in de spiegel kijkt. Als het straks weer wat beter met je gaat, ga je letterlijk en figuurlijk weer beter in je vel zitten. Dat komt echt wel goed! We hadden je vraag op onze VROUW Facebookpagina gedeeld. Daar kwamen ook een paar tips binnen.

Petra Schoof denkt ook dat je moet praten. ’Zeg dat hij je onzeker maakt, dat je wil weten wat hij van alles vindt. Niet zo doorgaan, dat levert alleen maar stress op! Schrijf alles desnoods op als dat het makkelijker maakt.’

Daniëlle van Heugten is wat minder begripvol: „Vertel hem dat hij een loser is en dat hij beter z’n koffers kan pakken! Blijkbaar steunt hij je toch niet en bezorgt je alleen nog maar meer stress dus wat moet je er nog mee?”

En dit is wat Tosca Dolores voor je achterliet: „Ik kan me zo voorstellen dat als jij in een stresssituatie leeft, hij daar ook in leeft. Wellicht is hij daardoor niet zo lief (meer) voor je? Hij vindt de magere versie van jou niet aantrekkelijk. Heeft hij dat zo gezegd? Of vindt hij de gestresste versie van jou niet zo aantrekkelijk? Je schrijft dat je je heel onzeker voelt doordat hij je niet meer aanraakt en doordat hij niet zo lief voor je is. Als hij een mager lichaam niet aantrekkelijk vindt, dan is dat zo en kan hij je niet helpen met je zekerder te voelen over je lichaam. Je zult je zekerheid daarover dus ergens anders uit moeten halen. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met „hij is nooit echt lief”. Is hij ronduit onaardig tegen je? Dan mag hij daarin zeker ontmoedigd worden. Ik zou je alles bij elkaar adviseren om te beginnen met emotioneel afstand van hem te nemen, omdat ik denk dat je emotioneel afhankelijker van hem bent dan goed voor je is en dan hij verdragen kan.”

Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat de horeca snel weer open gaan, zodat er wat lucht voor jullie ontstaat! Succes.”

