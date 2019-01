Heeft Tinder de romantiek vermoord?

Elisabeth Timmermans vond zelf de liefde via Tinder. „Maar dat betekent niet dat het voor iedereen werkt.” Ⓒ Carmen de Vos

Liefde op het eerste gezicht lijkt een sprookje van lang, lang geleden. Tegenwoordig kun je je droompartner immers uitkiezen in de etalages van datingapps als Tinder, Happn en Inner Circle. En dankzij Facebook en Instagram weet je al alles over elkaars leven, nog voor het eerste afspraakje. Betekenen sociale media het einde van romantiek en eeuwige trouw?