’Waarom zou ik meer gaan werken als ik er alleen maar op achteruit ga?’

Premium Carrière

Inloggen is ook werken, callcentermedewerker heeft recht op loon

Je komt het kantoor binnen, gaat nog even naar de wc, haalt een kopje koffie en start je computer op. Je opent de programma’s die je nodig hebt voor je werk en logt in. Ben je dan al aan het werk, of nog niet? De internationale callcenterreus Teleperformance vindt van niet, en dus ook niet dat er in...