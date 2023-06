’Waarom zou ik meer gaan werken als ik er alleen maar op achteruit ga?’

„Ik heb altijd fulltime gewerkt, maar toen mijn kinderen (inmiddels 9 en 7) kwamen ben ik teruggegaan naar drie dagen. Volgens mijn financieel adviseur kreeg ik met mijn verminderde inkomen als alleenstaande moeder ook recht op de toeslag voor alleenstaande ouders.

Voor die tijd verdiende ik kennelijk te veel. Ook kwam ik ineens in aanmerking voor huursubsidie en kreeg ik meer terug voor de kinderopvang. Al met al ging ik er dus eigenlijk helemaal niet zo veel op achteruit én had ik toch meer tijd voor mijn kinderen.

De stad in

Nu heeft mijn werkgever gevraagd of ik terug wil gaan naar vijf dagen. Heel vleiend, maar toch twijfel ik. Ik vind het heerlijk om wat meer te werken en onder de mensen te zijn, maar raak daardoor mijn toeslagen weer kwijt en ga er dus netto niet zo heel veel op vooruit.

Ook zijn mijn kinderen nog jong. Dus ik vind het lekker om ze sommige middagen, zoals de woensdag, zelf van school te halen. Even lekker de stad in met ze. En als ik daar geen boterham minder om eet, prima toch?

Gratis geld

Anderzijds voel ik me er slecht over, voel ik mij een profiteur. Verslaafd aan gratis geld... Het wordt je ook wel erg makkelijk gemaakt in Nederland; minder dagen werken wordt hier gewoon letterlijk en figuurlijk beloond!

Ik denk dat ik parttime werken nog een paar jaartjes handhaaf, tot mijn zoon en dochter beiden op de middelbare school zitten. Dan ben ik zelf ook nog maar begin veertig en kan ik nog steeds gas geven en een mooie carrière beginnen. Dat houd ik mezelf althans voor. Dus ik verkoop mijn baas voor nu nog even een stellige ’Nee’.”

